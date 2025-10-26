Slušaj vest

Srpskom nacionalnom DINA karticom gorivo se ne može platiti. Šta će to značiti za gradjane, banke, ali i celi bakarski sistem NBS, za kurri je objasnio Vladan Vasić, bankar.

- NIS je jedan od najvećih doprinosioca budžeta Srbije, skoro 2 milijarde evra se godišnje ubaci u naš budžet, a ceo kolač nafte i gasa je skoro 3 milijarde vredan. To znači da je to oko 10 do 12 odsto budžeta Srbije, koji je između 20 i 22 milijarde evra. Važno nam je da vidimo kako da prevaziđemo ovu situaciju, sankcije nisu uvedene da bi nam olakšale stvari, bez obzira na to što su usmerene na ruski entitet koji posluje u Srbiji, pogađa nas koji živimo ovde - kaže Vasić.

STIŽE JOŠ SANKCIJA SRBIJI? Bankar za Kurir objasnio: Evo čemu vode sankcije NIS-u i da li postoji opasnost po NBS? "Ovo više nije problem Rusa, već naš problem" Izvor: Kurir televizija

Vasić navodi i da preko 80 ili 85% tržišta jeste pokriveno naftom iz rafinerija NIS-a, pa je i dodao da sada treba razumeti kako i šta plaćamo:

- Poslednjih 20 godina pričamo o digitalizaciji i plaćanju bez gotovine. Ovakve situacije nas podsećaju i da nam je potrebna gotovina. Čini mi se da je naša država i banka vodila računa. Uvek me čudilo zašto imamo toliko gotovine u opticaju, ali očigledno je ovo razlog. Neke države imaju manje od 1 odsto gotovine u centralnoj Evropi, ali kod nas je to išlo i do 20% - kaže Vasić.

On dodaje da banke moraju biti spremne da obezbede gotovinu građanima koji će sada morati tako da plaćaju gorivo, pošto će gotovina biti jedini način za plaćanje.

Vladan vasić Foto: Kurir Televizija

- Državni organi i ministarstva verovatno pregovaraju i ugovaraju, jer ovo nije problem ni Rusa, ni Amerikanaca, već naš problem. Pitanje je odakle će sada derivati dolaziti, a mi ćemo sada kupovati gotove derivate. Pitanje je kakva će cena biti, a ima nagoveštaja da će država podneti taj teret. Ipak, država to smo mi i mi smo ti koji pune budžet - kaže Vasić.

Vasić objašnjava da iako ima nagoveštaja da će država snositi veće troškove zbog situacije sa naftom, ipak moramo biti svesni da iako će se ovi troškovi plaćati iz budžeta, građani su ti koji "pune budžet" svojim delatnostima.

Da li će doći do sankcija NBS?

Vasić je na pitanje da li sankcije NIS-u vode i ka sankcijama Narodnoj banci Srbije odgovorio da postoje nagoveštaji za to:

- Korišćenje DINA kartice, kojima više ne možete platiti na pumpama NIS-a, a nisam siguran da li je plaćanje bez kontakta i dalje odobreno, jer je u pitanju banka poreklom iz EU. Uvesti NBS-u sankcije nije dobro za nas, jer je NBS i centralna banka, i regulator, i supervizor, a mi naše rezerve čuvamo i u drugim institucijama, pa je pitanje šta posle?

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs