Slušaj vest

Odluka Evropske unije da do kraja 2027. godine potpuno obustavi tranzit ruskog gasa ka trećim zemljama dovela je Srbiju u gotovo bezizlaznu situaciju, ali je samo nekoliko sati kasnije predsednik Aleksandar Vučić u Budimpešti razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u potrazi za mogućim rešenjima.

Iako je jasno da čudo kao takvo nije moguće, Vučić je nakon sastanka poručio da ne postoji problem za koji ne postoji rešenje i da će, uprkos pritiscima i izazovima, Srbija istrajati na politici mira, nastaviti ključne razgovore i pokušati da u narednim mesecima pronađe izlaz iz jedne od najtežih energetskih kriza u novijoj istoriji.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Vladimir Vasić, finansijski konsultant i Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku.

Vladimri Vasić Foto: Kurir Televizija

Industrija troši 85% gasa, ostalo je za grejanje

- Mi kada pomislimo na gas, mi pomislimo na grejanje i tople domove i to je sigurno bitno za sve nas, ali pre svega taj gas služi industriji. Mi smo koristili tu povoljnu cenu gasa, kako bi investitote opredelili da dođu kod nas. To je ono ključnp, jer nama industrija troši oko 85% tog gasa, a ostalo je grejanje i to je suština. Svako pomerenje cene gasa daje neku dozu neizvesnosti, pre svega kod investitora. Ako nemate gas, nemate ni proizvodnju, a ni prilive - kaže Vasić i dodaje:

- To su neki izazovi pred nama. Energija je i dalje bitna. Ovakve krize pomažu da se mi restartujemo. Uvek neka kriza rodi nešto novo, neki novi put. Mi moramo da razmislimo o budućnosti i o tome kako da održimo energetsku stabilnost, da li možemo sa nekom državom da se ujedinimo ili ne. Podsetiću sve, da dva minuta sunčeve energije je dovoljno za 365 dana potrošnje električne energije svih domačinstava na svetu.

Odluka o potpunom prekidu gasa iz Rusije

Ministri energetike Evropske unije (EU) usvojili su na sastanku u Luksemburgu odluku o potpunom prekidu uvoza gasa iz Rusije nakon 2027. godine.

Odluku je predložila Evropska komisija (EK) i ona je dobila potrebnu većinu u Savetu, gde su protiv bile samo Mađarska i Slovačka, države koje nemaju izlaz na more. Za ovu odluku dovoljna je bila kvalifikovana većina u Savetu. Kapor ističe da Srbija ne podleže pravilima tog dokumenta, jer nije članica Evropske unije:

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Juče sam podlegao lošem scenariju, ali nije sve tako crno. Taj dokument od 46 stranica Saveta Evrope, koji tek treba da ide na usaglašavanje sa Evropskim parlamentom ne govori o zabrani tranzita ruskog gasa u Srbiju. Izvučeno je iz konteksta. Sam dokument ne govori uopšte o tome. Ali, to ne znači da smo mi bezbedni i da će ruski gas prolaziti kroz bugarsku teritoriju. To se pre svega odnosi na Evropsku uniju i Srbija nije u obavezi da sledi njene norme, jer ja na putu ka njoj - kaže Kapor i dodaje:

- Njene članice moraju da slede te odluke. Bugarska ima pravo po međunarodnom pravu i zakonu da prekine dotok ruskog kasa kroz njenu teritoriju zbog nacionalne bezbednosti. Bugarska ima na to pravo. Sa ovim novim sankcijama za Rusiju, ona to može da uradi, međutim sam dokument to ne znači. Srbija može da smanji upotrebu prirodnog gasa, a to se godinama odlaže. Odlaže se zbog geopolitičkih odnosa Beograda i Kremlja. U interesu je bilo Srbiji da što više zavisi od Ruske federacije.

"DOKUMENT SAVETA EVROPE NE GOVORI O ZABRANI RUSKOG GASA KA SRBIJI!" Miodrag Kapor otkrio detalje odluka Evropske unije: Izvučeno je iz konteksta! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs