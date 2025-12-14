Slušaj vest

To znači da će prosečna penzija biti veća za oko 6.000 dinara mesečno, odnosno približno 72.000 dinara više tokom cele godine. Iznos povećanja, međutim, zavisi od vrste penzije i trenutnog iznosa primanja

U praksi, rast će se kretati od 2.624 dinara za najniže penzije, pa do 30.627 dinara za najviše.

Najmanje povećanje, kao i obično, dobiće poljoprivredni penzioneri. Njihova prosečna junska penzija bila je 21.786 dinara, pa će posle uvećanja od 12% iznositi 24.400 dinara.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih, sa najnižom penzijom od 27.711 dinara, dobiće uvećanje od 3.325 dinara, pa će nova penzija biti 31.037 dinara.

penzioneri Foto: Petar Aleksić

Na suprotnom kraju su oni sa najvišim primanjima. Penziје od 255.231 dinara biće povećane za 30.628 dinara, što znači da će januarski ček iznositi 285.859 dinara.

Prosečna penzija je, u periodu januar-oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra.

U odnosu na oktobar prethodne godine, u oktobru ove godine je realni rast penzija bio 7,9 odsto, a u periodu januar-oktobar realni rast je 6,4 odsto, što znači da penzije rastu iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih.

Što se tiče rasta penzija u poslednjih nekoliko godina, nakon što je ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija (u oktobru 2018.) i završen proces fiskalne konsolidacije, prosečne penzije su rasle sledećom dinamikom:

U 2018. godini 5,9 odsto, zatim u 2019. 4,1 odsto. Indeksacijom od 1. januara 2020. penzije su uvećane za 5,4 odsto, a potom od januara 2021. godine za još 5,9 odsto.

U januaru 2022. porasle su za 5,5 odsto, još 9 odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine 12,1 odsto. Onda su porasle 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine. Poslednje povećanje je bilo 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine. Rast u poslednje 3 godine

U poslednje tri godine, zabeležen je značajan realni rast kupovne moći penzija, daleko iznad inflacije, i to realno povećanje od 8,7 odsto 2023. godine, 15,1 odsto 2024. godine, dok je u periodu januar – oktobar ove godine realan rast penzija 6,4 odsto.

Kada pogledamo sva ta povećanja, u periodu od 2018. do 2026. ćemo imati realni rast penzija 54,3 odsto, dok je očekivani nominalni rast 139,4 odsto. Dakle, penzije rastu u realnom iznosu.