Penzionisani britanski državni službenik Derek Riči (63) našao se u situaciji da mora da vrati 28.640 evra preplaćenih penzijskih primanja koja je dobijao tokom prethodnih 11 godina zbog administrativne greške iz 2014. godine, saopštile su nadležne institucije. U martu mu je stiglo pismo u kojem mu se službe izvinjavaju zbog neprijatnosti i obaveštavaju ga da dug može vratiti jednokratno ili u ratama, navodi „Gardijan“.

Riči je zatražio dodatno objašnjenje, ali odgovor nije dobio, a tri meseca kasnije stigla mu je i pretnja tužbom ukoliko ne započne sa otplatom. Kako kaže, 11 godina je donosio finansijske odluke na osnovu iznosa koji su mu zvanično isplaćivani, pa će mu greška naneti ozbiljne probleme. Nakon saznanja o dugu počeo je da uzima terapiju za depresiju i anksioznost. Planirao je da se potpuno penzioniše 2027. godine, ali sada očekuje da će morati ponovo da radi kako bi pokrio dug.

Riči je među stotinama penzionera pogođenih propustima u okviru penzijskog sistema kojim upravlja „MyCSP“. Još 2019. utvrđeno je da se pokušava povraćaj nekoliko miliona evra od preko 2.000 penzionera. Greške su otkrivene tokom revizije, ali Ričijevi viškovi u početku nisu primećeni i vremenom su rasli – sa oko 230 evra godišnje na čak 4.500 evra.

Parlamentarni odbor je u oktobru oštro kritikovao upravljanje penzijskim šemama i preporučio da se sistem vrati pod direktnu kontrolu države. Šema je u međuvremenu prešla u nadležnost kompanije „Capita“, koja najavljuje modernizaciju i bolju uslugu korisnicima.