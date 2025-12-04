Slušaj vest

Od 1. decembra penzije u Srbiji uvećane su za 12,2 odsto, čime prosečna primanja penzionera sada iznose 485 evra, dok je 2012. godine prosečna penzija bila svega 204 evra. Prema postojećem planu rasta, prosečna penzija bi do 2027. godine trebalo da dostigne oko 650 evra.

Kada stižu uvećane penzije?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će prvi put uvećane penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara, dakle pre Badnjeg dana.

Foto: Petar Aleksić

- Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - poručio je Vučić.

On je istakao i da su netačne glasine sa društvenih mreža da "nema novca u budžetu", naglasivši da je povećanje potpuno obezbeđeno i da isplata ide po planu.

- Penzioneri znaju da država nikada nije lagala ljude, pa ni 2014. kada smo donosili teške mere. Znaju da umeju da cene nečiji trud i rad - rekao je predsednik.

Ministar finansija Siniša Mali podsetio je da se penzije isplaćuju mesec dana ranije, od decembra umesto od januara, što je još jedno ispunjeno obećanje prema najstarijim građanima.

Rast penzija u Srbiji - prosečna penzija u ovoj godini iznosi oko 437 evra, - prosečna penzija u 2026. godini biće oko 488 evra, - cilj Vlade Srbije je da prosečna penzija do kraja 2027. godine bude 650 evra. - plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. rastu 5,1%, - minimalna zarada biće uvećana 10,1%, čime prelazi 550 evra.

Što se tiče rasta penzija u poslednjih nekoliko godina, nakon što je ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija (u oktobru 2018.) i završen proces fiskalne konsolidacije, prosečne penzije su rasle sledećom dinamikom:

U 2018. godini 5,9 odsto, zatim u 2019. 4,1 odsto. Indeksacijom od 1. januara 2020. penzije su uvećane za 5,4 odsto, a potom od januara 2021. godine za još 5,9 odsto. U januaru 2022. porasle su za 5,5 odsto, još 9 odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine 12,1 odsto. Onda su porasle 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine. Poslednje povećanje je bilo 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine.

U poslednje tri godine, zabeležen je značajan realni rast kupovne moći penzija, daleko iznad inflacije, i to realno povećanje od 8,7 odsto 2023. godine, 15,1 odsto 2024. godine, dok je u periodu januar – oktobar ove godine realan rast penzija 6,4 odsto.

Kada pogledamo sva ta povećanja, u periodu od 2018. do 2026. ćemo imati realni rast penzija 54,3 odsto, dok je očekivani nominalni rast 139,4 odsto. Dakle, penzije rastu u realnom iznosu.

Uslovi za odlazak u penziju

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović saopštio je da će od januara starosna granica za odlazak u penziju za žene iznositi 64 godine.

On je naveo da Srbija, za razliku od mnogih drugih država, ne menja uslove za muškarce, dok se za žene starosna granica svake godine podiže za dva meseca. Od 1. januara žene će moći da ostvare pravo na penziju sa 64 godine života i najmanje 15 godina radnog staža. Ognjenović je dodao da je cilj da se do 2032. godine potpuno izjednače uslovi za muškarce i žene.