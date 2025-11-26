Slušaj vest

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović saopštio je danas da će od decembra penzije biti povećane za 12,2 odsto, kao i da će od januara starosna granica za odlazak u penziju za žene iznositi 64 godine.

On je naveo da Srbija, za razliku od mnogih drugih država, ne menja uslove za muškarce, dok se za žene starosna granica svake godine podiže za dva meseca. Od 1. januara žene će moći da ostvare pravo na penziju sa 64 godine života i najmanje 15 godina radnog staža. Ognjenović je dodao da je cilj da se do 2032. godine potpuno izjednače uslovi za muškarce i žene.

Govoreći o modernizaciji sistema, istakao je da će nova digitalizacija u okviru PIO fonda znatno pojednostaviti postupak ostvarivanja penzijskog prava, smanjiti obim dokumentacije i ubrzati donošenje rešenja.