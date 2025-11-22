Slušaj vest

Sindikat penzionera Hrvatske objavio je pregled kojim pojašnjava kome se priznaju godine staža i kako se izračunava iznos.

Od kraja ove godine dodatak će se obračunavati tako što se broj godina staža pomnoži sa 6 evra. Ovaj iznos može se menjati svake godine u skladu sa budžetom.

Ključna pravila: dodatak se računa prema stažu koji je korišćen za izračun vaše penzije – bez obzira da li je penzija starosna, porodična, invalidska ili po posebnim propisima; udovicama i udovcima dodatak će biti obračunat prema stažu preminulog supružnika; invalidskim penzionerima računa se i "dodati“ staž koji je korišćen u obračunu penzije; korisnicima beneficiranog staža računa se povećano trajanje (npr. 30 godina rada = 37 godina staža); za određene kategorije po posebnim propisima (npr. ratni veterani, povreda na radu) računa se 40 godina staža, čak i ako je stvarno staža manje

Iznos dodatka zavisi isključivo od godina staža koje su priznate pri obračunu penzije, a ne od vrste penzije, i biće isplaćen automatski.

