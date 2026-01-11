Slušaj vest

Glavni kriterijumi za kvalitet grejanja su količina toplote koju drvo proizvodi i koliko dugo gori. Nisu sve vrste drveta podjednako efikasne za grejanje tokom zime.

Izbor pravog ogrevnog drveta utiče ne samo na toplotu u domu, već i na ekonomičnost, čistoću dimnjaka i trajanje sagorevanja. Glavni kriterijumi za kvalitet grejanja su količina toplote koju drvo daje i vreme tokom kog gori.

Hrast i bukva najbolji izbor

1. Tvrdo drvo se tradicionalno smatra najboljim izborom. Tvrdo drvo - maksimalna ogrevna vrednost ono ima veliku gustinu, što omogućava da manja količina ogreva proizvede više toplote i da duže gori. Hrast je klasični lider. Sporo tinja i daje stabilnu toplotu, ali zahteva sušenje od jedne do dve godine - vlažno drvo slabo gori. U stopu ga po tvrdoći prati bukva, pa je čest izbor za grejanje u velikom broju seoskih odmaćinstava, naročito onih koje u blizini imaju bukovu šumu.

Breza brzo plane

2. Breza - brz početak

Breza brzo sagoreva i odmah proizvodi primetnu toplotu, zbog čega je idealna za brzo potpalu peći. Međutim, brzo izgori, pa je bolje koristiti je kao dodatak osnovnoj vrsti ogreva.

Grabovina sporo sagoreva

3. Grab - dugo gorenje

Grab ima najveću gustinu među popularnim vrstama ogrevnog drveta i sagoreva sporo, održavajući konstantno visoku temperaturu. To ga čini optimalnim za dugotrajno grejanje, ali vatra mora biti dobro razgorela pre nego što se ubaci u peć.

Narodna skupština Srbije usvojila je u novembru prošle godine Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Zabranjena prodaja nezakonito posečenog drveta

Glavna novina ovog zakona jeste zabrana plasiranja na tržište drveta koje je posečeno nezakonito, kao i proizvoda nastalih od takvog drveta, s ciljem zaštite šuma i suzbijanja nelegalne seče.

Zakon se prvenstveno odnosi na subjekte, pravna lica i preduzetnike koji prvi put stavljaju drvo ili drvne proizvode na tržište Srbije, bez obzira na to da li potiču iz domaće proizvodnje ili iz uvoza.

Za te subjekte uvodi se obaveza primene sistema dužne pažnje. To podrazumeva prikupljanje kompletne dokumentacije o poreklu drveta i drvnih proizvoda, procenu rizika od mogućeg stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta i preduzimanje odgovarajućih mera radi smanjenja tog rizika.

Zakon takođe nalaže trgovcima obavezu vođenja evidencije o dobavljačima i kupcima u svim fazama lanca snabdevanja drvetom i drvnim proizvodima, čime se obezbeđuje potpuna sledljivost porekla drveta.