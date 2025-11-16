Drva na džak koštaju od 500 do 700 dinara

Narodna skupština Srbije usvojila je Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Glavna novina ovog zakona jeste zabrana plasiranja na tržište drveta koje je posečeno nezakonito, kao i proizvoda nastalih od takvog drveta, s ciljem zaštite šuma i suzbijanja nelegalne seče.

Zakon se prvenstveno odnosi na subjekte, pravna lica i preduzetnike koji prvi put stavljaju drvo ili drvne proizvode na tržište Srbije, bez obzira na to da li potiču iz domaće proizvodnje ili iz uvoza.

Za te subjekte uvodi se obaveza primene sistema dužne pažnje. To podrazumeva prikupljanje kompletne dokumentacije o poreklu drveta i drvnih proizvoda, procenu rizika od mogućeg stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta i preduzimanje odgovarajućih mera radi smanjenja tog rizika.

Foto: Shutterstock

Zakon takođe nalaže trgovcima obavezu vođenja evidencije o dobavljačima i kupcima u svim fazama lanca snabdevanja drvetom i drvnim proizvodima, čime se obezbeđuje potpuna sledljivost porekla drveta.

Usvajanjem ovog propisa, Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije u oblasti borbe protiv nelegalne seče i trgovine drvetom i drvnim proizvodima, u okviru Poglavlja 27, Životna sredina i klimatske promene.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da Srbija ovim zakonom jača sistem zaštite i očuvanja šuma, potvrđujući svoju posvećenost primeni evropskih standarda. Prema njegovim rečima, novi propis doprinosi očuvanju prirodnih resursa, većoj transparentnosti u trgovini drvetom, kao i boljoj zaštiti životne sredine, uključujući očuvanje biodiverziteta i ublažavanje posledica klimatskih promena.

Primenu Zakona nadziraće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem šumarske inspekcije.