Crna Gora će uskoro promeniti dužinu dozvoljenog boravka za građane svih zemalja s kojima ima bezvizni režim, kao i minimalnu vrednost nekretnine potrebne za dobijanje boravka, sa ciljem sprečavanja zloupotreba, izjavila je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić.

- Crna Gora će, po preporuci Saveta za nacionalnu bezbednost, uvesti ograničenje da građani svih zemalja sa bezviznim režimom mogu boraviti najviše 30 dana, umesto dosadašnjih 90. Takođe, pravo boravka na osnovu vlasništva nad nekretninom biće moguće samo ukoliko vrednost te imovine iznosi najmanje 200.000 evra - izjavila je Nišićeva.

Na skupu koji se održava tokom predsedavanja Srbije Centralno-evropskom inicijativom (CEI), ministarka je istakla da su kroz zajedničke akcije s Upravom policije uočene zloupotrebe postojećeg sistema, koje je neophodno zaustaviti, ali na način koji neće ugroziti otvorenost zemlje prema stranoj radnoj snazi, neophodnoj crnogorskoj privredi.

- Od poslodavaca već imamo veliki broj zahteva. Kao država koja prednjači u procesu evropskih integracija, moramo uskladiti sve sporazume i procedure sa politikama Evropske unije - naglasila je Nišićeva.

Digitalizacija i izmene Zakona o strancima

Nišićeva je istakla da će Crna Gora uskoro pristupiti izmenama Zakona o strancima, posebno u delu koji se odnosi na bezbednost i kontrolu boravka stranaca. Prema njenim rečima, Savet za nacionalnu bezbednost već je predložio set mera kojima će se digitalizovati proces izdavanja dozvola za boravak i rad.

- Naš cilj je da ceo postupak izdavanja dozvole za boravak i rad bude završen za najviše 10 dana, što će značajno ubrzati administrativne procedure - istakla je ministarka.

Rekordan broj stranih radnika

Crna Gora je, prema njenim rečima, prva u regionu po broju stranih radnika, što pokazuje da zemlja ima otvoreno tržište rada i konkurentnu ekonomiju.

- Pozdravljamo otvoren pristup tržištu rada i otvorenu ekonomiju, jer to potvrđuje da je Crna Gora ojačala svoju privredu kroz povećanje minimalnih zarada i druge ekonomske benefite - rekla je Nišićeva.

Ona je dodala da su istovremeno i druge zemlje postale privlačne radnicima iz Crne Gore, te da je za 2025. godinu Ministarstvo rada predložilo izdavanje 28.988 dozvola za strane državljane.

- Taj broj ipak nije dovoljan, jer Crna Gora trenutno ima istorijski nisku stopu nezaposlenosti od 8,9 odsto, što znači da je potražnja za radnom snagom i dalje velika - istakla je ona.

Regionalne razlike i kvote za strane radnike

Nišićeva je ukazala da stopa nezaposlenosti varira po regionima: u centralnom i južnom delu zemlje iznosi svega 2 do 4 odsto, dok je na severu znatno viša, što zahteva posebne programe zapošljavanja i osnaživanja lokalne radne snage.

- Svaka država, pa i Crna Gora, treba najpre da aktivira domaću radnu snagu. U tom pravcu ćemo raditi na uključivanju radnika sa severa u tržište rada, ali ćemo istovremeno ostati otvoreni za strane radnike u okviru utvrđenih kvota - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, nove kvote za strane radnike biće predložene 30. novembra, a njihov broj će ostati isti kao i prošle godine.

- Smanjivanje kvota u ovom trenutku izazvalo bi ozbiljne probleme domaćim poslodavcima - zaključila je Nišićeva.