U vreme kad se sela u Srbiji gase brže nego što se za njihov spas pišu strategije, Sokolići, na svega desetak kilometara od Čačka, izrastaju u neobičan primer uspešnog lokalnog razvoja. Dok se u drugim mestima domaćinstava zatvaraju, ovde se događa suprotno - potražnja za placevima raste, kuće niču, a broj stanovnika se uvećava iz godine u godinu.

Na prvi pogled Sokolići deluju kao tipično pomoravsko selo. Međutim, iza ove pozitivne demografske slike kriju se dugogodišnji, planski rad i jasna vizija razvoja. Ključnu ulogu u toj priči ima predsednik Mesne zajednice Radivoje Domanović, koji je na njenom čelu već tri decenije.

Menjale se vlasti, ali ne i navike

- Osobina koja krasi predsednika Saveta MZ Sokolići je upornost, od onoga što je naumio nikad nije odustao. Od svih predstavnika sela, on je bio najčešći posetilac u prostorijama Gradske uprave u Čačku. Kad god bi čuo za kakav konkurs, uvek je dolazio, raspitivao se, podnosio zahteve. U periodu od 30 godina, u Čačku su se mnoge vlasti promenile, ali to nije uticalo na njegovo angažovanje. U Sokolićima nisam bio skoro, ali znajući šta je grad sve tamo investirao, tvrdim da je to danas jedno od uređenijih sela u Srbiji - kaže Aco Milošević, diplomirani mašinski inženjer u penziji, nekadašnji činovnik Gradske uprave u Čačku, zadužen za seosku infrastrukturu.

Investicije u infrastrukturu bile su temelj razvoja. Izgrađena su dečja igrališta, podignuta crkva, a nekadašnja škola pretvorena je u savremeni društveni centar i salu za proslave.

- Radivoje je čovek koji je više uradio za selo nego za svoju kuću. Otišao je u penziju, a osim porodične kuće i njegovih paunova, on danas ima nas, komšije, rođake, prijatelje. Čitav vek je proveo s nama i znamo da se nije okoristio ni za kakav lični interes, zato ga ljudi vole. Znao je ranijih godina da starijim meštanima završava razne poslove po Čačku, uverenja, potvrde, sve je on to radio... - priča starina Radenko Vujović sećajući se dana kada je kao dete igrao fudbal na livadi, pored škole, a danas je na tom mestu moderan sportski teren s koševima, golovima i drugim savremenim pratećim mobilijarom.

Auto-put dao zamajac razvoju

Dodatni zamajac razvoju donela je izgradnja auto-puta Miloš Veliki. Pojedini meštani su i posao našli na benzinskim pumpama, naplatnim stanicama. Sokolići su dobili brzu vezu sa Čačkom i većim urbanim centrima, što je rezultiralo dolaskom novih stanovnika - advokata, preduzetnika, umetnika i ljudi koji rade u gradu, ali biraju život u mirnijem i zdravijem okruženju.

- Odabrao sam Sokoliće za mesto življenja jer su relativno blizu grada, priroda je prelepa, a samo selo ima sve infrastrukturne uslove za život savremene porodice. Deca udišu čist vazduh i imaju sve prateće sadržaje koje bi imala i da smo ostali u gradu - priča Miloš Ćurčić, čačanski privrednik koji je odnedavno s porodicom gradsku vrevu zamenio seoskom idilom.

Već naredne godine u dve novoizgrađene kuće useliće se dvanaest novih stanovnika - brojka mala na papiru, ali značajna u kontekstu ruralne Srbije. Jer Sokolići ne rastu stihijski. Oni rastu planski.

- Moj najveći uspeh nije to što smo zajednički uspeli da sagradimo crkvu, opremimo igrališta, asfaltiramo puteve ili uvedemo vodu i slično. Moj najveći uspeh je to što iz sela niko nije otišao, dolaze nam novi ljudi, mladi s porodicama. Videti da se na školskom igralištu leti okupi od 30 do 40 dece i omladine, za mene su uspeh i sreća - kaže Radivoje Domanović, koji Savetom MZ Sokolići rukovodi više od 30 godina.

Skočile cene zemljišta

Tržište nekretnina u Sokolićima danas pokazuje trendove koji su rezervisani za gradske zone. Placevi se brzo prodaju, domaćinstva se šire, a vrednost imovine raste.