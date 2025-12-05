Slušaj vest

Kupovina seoske kuće sa okućnicom radi stambenog zbrinjavanja izbeglica na teritoriji opštine Sremski Karlovci predstavlja treću meru koju Komesarijat za izbeglice i migracije sprovodi u saradnji sa lokalnom samoupravom, a konkurs za ovu namenu trenutno je otvoren.

Porodice mogu da očekuju finansijsku podršku države u maksimalnom iznosu do 2,1 milion dinara, uz mogućnost da učestvuju i sopstvenim sredstvima do 50 odsto od ukupne vrednosti, ali ne preko odobrenog limita.

Konkurs je otvoren do 15. januara 2026. godine. Prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se u pisarnici zgrade Magistrata ili šalju poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci, Komisija za izbor korisnika, Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci, uz obaveznu napomenu „Za javni poziv - kupovina seoske kuće“.

Prijavni obrasci dostupni su u prijemnoj kancelariji, kao i na zvaničnom sajtu opštine sremskikarlovci.rs, gde se nalaze i detaljne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji.

Biznis Kurir/Dnevnik.rs

