Generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev, ponovo se obratio zaposlenima, osvrćući se na novonastalu situaciju u vezi sa poslednjom OFAC licencom, kojom je kompaniji dat rok do 13. februara 2026. da izmeni vlasničku strukturu. Kako je istakao, ovaj proces vode akcionari, koji trenutno pregovaraju sa više zainteresovanih partnera.

Tjurdenjev naglašava da je osnovni zadatak menadžmenta održavanje stabilnosti poslovanja u uslovima neizvesnosti. Rafinerija, kao i HIP Petrohemija, privremeno su van pogona zbog nedostatka sirove nafte, dok se tržište snabdeva derivatima iz ranije formiranih zaliha. Upstream segment i dalje funkcioniše u redovnom režimu.

On je takođe naveo da postoji mogućnost dobijanja nove OFAC licence koja bi omogućila nesmetan rad kompanije tokom trajanja pregovora o promeni vlasništva. U tom slučaju, NIS bi bio spreman da u kratkom roku ponovo pokrene rad rafinerije. Kompanija, kako kaže, blisko sarađuje sa državnim organima Srbije i ima njihovu podršku.

Tjurdenjev je poručio zaposlenima da razume zabrinutost zbog trenutne neizvesnosti, ali i da ostaje posvećen zaštiti njihovih interesa. Podsetio je da su zarade tokom cele godine isplaćivane unapred kako bi se izbegli eventualni problemi, te da je danas isplaćena plata za decembar zajedno sa svim bonusima i premijama.

Na kraju je zahvalio zaposlenima na posvećenosti i odgovornosti, ističući da je upravo njihov rad najvažniji oslonac čitave kompanije.