Kako se sve više bliži polaganje male mature za učenike osmih razreda, jedno od bitnih pitanja jeste koliko koštaju pripreme?

U učionicama se sabiraju bodovi, ponavljaju lekcije i prelistavaju zbirke zadataka, tabla je ispisana formulama, a sveske podvučenim definicijama. Za osmake, mala matura nije samo test znanja - već i prvi ozbiljan korak ka izboru buduće škole i zanimanja.

Privatni časovi za pripremu male mature

Da bi povećali šanse za upis u željenu srednju školu, mnogi roditelji plaćaju privatne časove svojoj deci.

Cene variraju - u pojedinim privatnim školama priprema sva tri predmeta košta gotovo 80 hiljada dinara, za dva predmeta potrebno je izdvojiti blizu 60 hiljada, dok se cena za jedan kreće nešto iznad 30 hiljada dinara, piše Euronews.

Postoje i povoljnije opcije, a sve zavisi od broja časova i veličine grupe. Ipak, prosvetni radnici ocenjuju da znanje koje je potrebno za uspešan završni ispit, učenici mogu da dobiju u školi.

- Pripreme kao i u svim školama traju tokom čitavog školovanja, ali naravno da postaju intenzivnije kada su u pitanju naši mali maturanti, učenici 8. razreda i što se same škole tiče u skladu sa rasporedom časova pripremne nastave odvijaju se jednom nedeljno za svaki predmet, svako odeljenje ima svoj termin pa smo omogućili deci i da manji broj učenika bude na samom času što znači veću mogućnost da se što bolje pripreme i da im se nastavnik što više posveti - rekla je Danijela Pavić, direktorka OŠ "Dragojlo Dudić".

Opštine organizuju besplatne časove

Za one kojima privatni časovi nisu opcija, ali žele dodatno da utvrde gradivo, tu su besplatne pripreme koje godinama organizuju brojne beogradske opštine. Opština Zvezdara i Savski venac samo su neke od njih, dok opština "Stari grad" sa pripremnim programom počinje već 7. marta.

- Zamišljeno je da se program pripremne nastave održava subotom i nedeljom u terminu od 9 do 16 časova i ona će trajati do 31. maja. Važno je napomenuti da pravo na priju imaju i deca iz drugih opština, ali je uslov da pohađaju neku od osnovnih škola sa teritorije opštine Stari grad - rekla je pomoćnik predsednika opštine "Stari grad" Bojan Bojović.

Probna mala matura zakazana je za 27. i 28. mart, dok će završni ispit osmaci polagati 15, 16. i 17. juna.Do tada, pred njima su meseci ponavljanja, testova i važnih odluka, jer je mala matura za mnoge i prvi korak ka budućem pozivu.

- Imamo 13 vikenda i tada se odvija nastava iz srpskog i matematike, a od 1. maja počinjemo sa kombinovanim predmetima. I ta nastava će se odigravati uveče od 8 do 10, radnim danima - rekla je profesorka srpskog jezika Jadranka Milošević.