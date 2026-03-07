Slušaj vest

Kako bi osiguranicima olakšao dobijanje pravne pomoći i informacija o njihovim predmetima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) uvodi novu uslugu.

Tako će građani koji su deo radnog staža ostvarili u državama koje nisu bile u sastavu bivše SFRJ od sada će moći unapred da zakažu termin za razgovor sa ovlašćenim službenicima Fonda. Ova mogućnost već je dostupna, a cilj je da se unapredi efikasnost rada Fonda i ubrza rešavanje pitanja u vezi sa međunarodnim penzijskim stažom.

Zakazivanje putem imejl adrese

Zakazivanje termina obavlja se putem imejl adresa, u zavisnosti od mesta prebivališta ili boravišta osiguranika:

- Zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda u Beogradu, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području centralne Srbije.

- Zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Pokrajinskom fondu, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području Autonomne Pokrajine Vojvodine-

- Zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima Službe Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija

Potrebno dostaviti lične podatke

Osiguranici i korisnici prava koji nemaju prebivalište ili boravište u Republici Srbiji takođe mogu da zakažu termin, i to u organizacionoj jedinici Fonda koja je nadležna prema poslednjem osiguranju koje su imali u Srbiji. Prilikom zakazivanja termina putem mejla, podnosioci zahteva dužni su da dostave svoje lične podatke kako bi termin mogao da bude zakazan i evidentiran u sistemu Fonda.