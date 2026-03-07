Slušaj vest

Naftne kompanije "Halliburton", "KBR" i "Schlumberger" počele su evakuaciju stranih radnika sa naftnih polja iz Iraka u Kuvajt preko graničnog prelaza Safvan, navela su za Rojters dva iračka izvora.

Taj potez je usledio nakon iranskih napada u regionu tokom nedelju dana američko-iranskog sukoba.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u najnovijoj fazi svoje operacije izveo kombinovane napade raketama nove generacije i dronovima na američke položaje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.

Kurir Biznis/Rojters

Ne propustiteInfoBizSkok nafte Brent nakon napada na Armako: Obustava rada u rafineriji Ras Tanura i paraliza luka u UAE prete globalnom lancu snabdevanja
nafta
NovčanikSKOČILA CENA NAFTE! Stručnjaci otkrivaju od čega tačno zavise cenovnici na našim pumpama i da li možemo da očekujemo poskupljenje
444.jpg
PlanetaZALIVSKE ZEMLJE U STRAHU OD ESKALACIJE, MOLE AMERIKU ZA POMOĆ: Zavapili Vašingtonu da obuzda Izrael, moćni saudijski princ sve pomno prati!
Mohammed bin Salman.jpg
PlanetaTRAMP ĆE POKRENUTI GRAĐANSKI RAT I OSTAVITI SVET BEZ NAFTE? Vaga opcije NAPADA NA IRAN, Izrael i Arapi kažu da bombe nisu dovoljne "Oni povuku obarač, a mi..."
Donald Tramp Iran.jpg