Zbog sve veće eskalacije sukoba između SAD i Izraela sa jedne i Irana sa druge strane nekoliko naftnih kompanija odlučilo da povuče radnike sa naftnih polja.
InfoBiz
Strane naftne kompanije evakuišu radnike sa Bliskog istoka: Ugrožena naftna polja u Iraku i Kuvajtu
Naftne kompanije "Halliburton", "KBR" i "Schlumberger" počele su evakuaciju stranih radnika sa naftnih polja iz Iraka u Kuvajt preko graničnog prelaza Safvan, navela su za Rojters dva iračka izvora.
Taj potez je usledio nakon iranskih napada u regionu tokom nedelju dana američko-iranskog sukoba.
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u najnovijoj fazi svoje operacije izveo kombinovane napade raketama nove generacije i dronovima na američke položaje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.
Kurir Biznis/Rojters
