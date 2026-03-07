Slušaj vest

Ona je istakla da su skladišta naftnih derivata u celosti popunjena i da ćemo, sa već preduzetim merama države, ako konflikti u svetu ne budu eskalirali, ostatati sigurno i stabilno snabdeveni.

Đedović Handanović je rekla da treba da se produži i ugovor o nabavaci ruskog gasa.

Povećane rezerve

"Obavezne rezerve naftnih derivata povećane su sa 32 dana prosečne potrošnje 2023. godine na 50 dana u poslednje tri godine, a samo smo rezerve dizela koji se u Srbiji najviše troši povećali za oko 72 odsto", izjavila je ministarka za Novosti.

Kako je rekla, skladišta gasa u Mađarskoj i Banatskom Dvoru su na više od 80 odsto popunjenosti, dok su u Evropi na manje od 30 odsto.

"Početkom godine smo otvorili nove rezerve naftnih derivata u Smederevu i time povećali skladišne kapacitete za blizu 100.000 tona derivata oni se uveliko pune oko 43.000 tona evrodizela je već popunjeno a u dolasku je još 20.000 tona evrodizela, 38.000 tona benzina i više od 8.000 tona kerozina", navela je ministarka.

Mere za zaštitu ekonomije

Rekla je da će se u narednim danima izaći sa merama koje će država preduzeti kako bi zaštitila ekonomiju, koja je sada pod velikim pritiskom zbog cene energenata.

"Razmatramo različite mere da zaštitimo tržište, kompanije, privrednike poljoprivrednike i građane koje ćemo vrlo brzo predstaviti javnosti", rekla je Đedović Handanović.

Na pitanje ako se država odrekne dela poreza i akciza, kako će se ta rupa u budžetu zakrpiti, ona je podsetila da je predsednik Aleksandar Vučić rekao da je jedna od mera koja se razmatra smanjenje akcize na gorivo, zašta je potrebno da vlada donese odluku ili čak da se izmeni zakon ukoliko bude potrebno da se akciza smanji za više od 20 odsto.

Napreduju pregovori MOL-a i Gasprom Njefta

Kazala je da pregovori između MOL-a i Gasprom Njefta o preuzimanju ruskog udela u NIS-u napreduju i da je o tome razgovarala i sa predstavnicima američke administracije tokom nedavne posete Vašingtonu.

"Tamo sam istakla našu poziciju i spremnost da u svakom trenutku učinimo sve što je do nas da bi se skinuli sa liste sankcija. Rok za završetak pregovora je 24. mart, to je odredila američka Kancelarija za kontrolu strane imovine. Mi smo u pregovorima sa MOL-om oko dodatnih pet odsto udela koje ćemo kupiti, a definisati kroz međusobni sporazum, ali i o pitanjima koje se tiču rada Rafinerije, Petrohemije TE-TO Pančevo. Pregovori su kompleksni, ali naš posao je da branimo interese naše zemlje", navela je ona.

Kada je reč o gasu, rekla je da mi već više od 10 godina imamo pouzdane isporuke po daleko povoljnijim cenama od tržišnih i dodala da je naša zemlja zahvalna na tome.

"Cene će kao i do sada biti prema naftnoj formuli što je daleko povoljnije nego cena gasa na berzi koja je juče bila i više od 500 dolara za 1.000 kubika. Najskuplji je onaj gas kojeg nema i kao što vidite borba je za svaki kubik gasa na evropskom tržištu. Mi jedini u Evropi nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. Održali smo dobre odnose sa svim partnerima, pre svega jer je to u interesu naših građana", navela je ministarka.

Nastavićemo da se vodimo interesima građana pri donošenju odluka i mudrom politikom predsednika Vučića, poručila je Đedović Handanović.