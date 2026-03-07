Slušaj vest

Šta će biti s cenom benzina, pitanje je od milion dolara na koje u ovom trenutku niko ne zna odgovor. Obustavljanje transporta nafte kroz Ormuski moreuz nakon napada Izraela i SAD na Iran dovelo je do skoka cena sirove nafte i gasa na svetskom tržištu zato što je ovaj plovni put ključna arterija za više od 20 odsto svetskih zaliha nafte.

Od početka sukoba analitičari su isticali da će cene, između ostalog, zavisi od toga koliko će rat na tlu Irana potrajati. Nakon najava da bi sukobi mogli da se oduže do tri meseca, optimizam stručnjaka je splasnuo, a postavlja se otvoreno pitanje šta će biti s cenom benzina ukoliko rat zaista potraje 100 dana.

Nepopularna mera

Kako je za Kurir Biznis rekao Ljubinko Savić, zadužen za energetiku u PKS, u ovom trenutku zaista je nezahvalno spekulisati šta će biti, posebno zato što se situacija na svetskom tržištu nafte cena menja iz dana u dan.

- Od izbijanja sukoba cene na globalnom nivou pojurile su nagore. Pogledajte šta se desilo s poskupljenjem avio-karata i ako to imamo u ovih nekoliko dana, možete misliti šta će biti s cenama i snabdevanjem gorivom ako rat potraje tri meseca. Država ima na raspolaganju mehanizme, pre svega u domenu akciza, koje može privremeno da smanji. Verujem da će se u nekom momentu to i dogodi ukoliko se nastavi trend rasta cene nafte na svetskom tržištu. To je nepopularna mera, izlazi se iz planiranih prihoda i poslovanja, ali mora da se radi u nekim uslovima koji nisu normalni - kazao je on.

Cene goriva u narednih sedam dana Skok cene nafte usled rata na Bliskom istoku doveo je do poskupljenja goriva u celom svetu, dok je u Srbiji benzin poskupeo minimalno. Od juče litar evrodizela košta 203 dinara, a cena benzina evropremijum BMB je 184 dinara za litar. U odnosu na prošlu nedelju to je poskupljenje od tri dinara za obe vrste goriva. Ove cene goriva važiće u narednih sedam dana.

Savić naglašava da je nezahvalno prognozirati cenu benzina zato što ne znamo šta će se dešavati na svetskom tržištu. On ističe da postoje mehanizmi da se nadomeste količine sirove nafte koje se sada ne dopremaju zbog blokade Ormuskog moreuza.

- Sve zavisi od toga kako će da reaguje OPEK, koji može da nadomesti neke količine sirove nafte iz drugih pravaca. Evropa ima mogućnost da se ponovo okrene ruskoj nafti, tu je i Venecuela kao zemlja s najvećim rezervama nafte na svetu koja može da podigne proizvodnju, kao i Amerika, koja može da pusti svoje rezerve. E sad, da li će ove zemlje to i uraditi, ne možemo da znamo. To su intervencije na globalnom tržištu naftnih derivata radi stabilizacije, zato što će kriza pogoditi ceo svet, pa i Srbiju. Nama ostaje da pratimo šta se dešava na svetskom tržištu i da u skladu s tim dešavanjima reagujemo kako bismo sprečili veće poremećaje na našem tržištu.

Teško na duže staze

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović upozorava da se nagli rast cena teško može izbeći ukoliko sukob potraje. Kako je objasnio, sukob na Bliskom istoku već je izazvao ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu nafte.

Prekidi u transportu, povećani troškovi osiguranja i neizvesnost u snabdevanju utiču na rast cena, što će se odraziti i na cene goriva u regionu.

On ukazuje da u ovakvim krizama ni velike rezerve ne mogu dugo da ublaže posledice.

- Ne možete imati tolike zalihe da ih potrošite dok kriza ne prođe. Samo zemlje koje su samodovoljne mogu značajno da ublaže efekte ovakvih poremećaja - ističe Mićović.

Istorija kretanja cene nafte, kako navodi, uvek je bila povezana s velikim svetskim krizama.

- Ako gledate istoriju promena cene nafte, videćete i istoriju kriza u svetu. Kad vidite ovaj cenovni pik, jasno je da ćemo ga teško prevazići ako sukob potraje - upozorava Mićović.

Neće biti nestašice

Kako je naglasio Tomislav Mićović, trenutno nema razloga za strah od nestašice jer država raspolaže strateškim rezervama.

Strateške rezerve služe za sigurnost snabdevanja, a ne za obaranje cena. Ministarka Đedović je rekla da ih imamo za oko 50 dana, što uliva sigurnost da će goriva biti dovoljno - navodi generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.