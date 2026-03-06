Slušaj vest

Cena nafte Brent raste i bliži se granici od 90 dolara za barel zbog rata na Bliskom istoku. Prema podacima sa berzi, cena nafte Brent je u 14.00 časova iznosila 89,384 dolara za barel, dok je američka nafta WTI dostigla 86 dolara po barelu, što je najviše od aprila 2024.

U Sjedinjenim Američkim Državama, prosečna cena galona (3,785 litara) običnog benzina porasla je skoro 27 centi u poslednjih sedam dana, na 3,25 dolara, prenosi CNBC.

Ministar energetike Katara Sad al-Kabi upozorio je danas da bi cene nafte mogle da dostignu i 150 dolara po barelu ako tankeri ne budu mogli da prolaze kroz ključni Ormuski moreuz, koji je trenutno blokiran zbog ratnih dejstava.

Sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država je ušao u sedmi dan, a američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da su SAD "tek počele da se bore".

- Iran se nada da ovo ne možemo da izdržimo, što je zaista loša procena - napomenuo je Hegset na konferenciji za novinare.

Stručnjaci upozoravaju da dalje eskalacije sukoba mogu da izazazovu globalne nestašice i dodatno podignu cene energenata.