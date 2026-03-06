Slušaj vest

Skok cene nafte usled rata na Bliskom istoku dovele su do poskupljenja goriva u celom svetu, pa i u Srbiji. Litar evrodizela od danas košta 203 dinara, a cena benzina evropremijum BMB biće 184 dinara za litar.

U odnosu na prošlu nedelju to je poskupljenje od tri dinara za obe vrste goriva.

Inače, prošle nedelje litar evrodizela je koštao 200 dinara za litar, dok je cena evropremijum BMB bila 181 dinar za litar.

Kako je ranije danas rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneta je odluka da se danas skok cena goriva u maloprodaji ograniči na najviše tri dinara.

- Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da postoji zakonsko ograničenje, da mogu maksimalno da smanje akcize 20 odsto, ne može više.

Kako kaže, u narednih sedam dana pripremaju načine kako da država zaštiti svoje stanovništvo.

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je 24. januara Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana.