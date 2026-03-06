Slušaj vest

Dok je Švedska centralna banka preporučila svim odraslim građanima da kod kuće čuvaju gotovinu dovoljnu za kupovinu hrane, lekova i drugih potrepština za nedelju dana u iznosu od minimum 1.000 kruna, odnosno 100 evra po osobi u slučaju rata ili neke druge ozbiljne krize, iz Narodne banke Srbije kažu da nema nikakve potrebe da građani Srbije prave zalihe gotovine.

Stabilan finansijski sistem

- Narodna banka Srbije kontinuirano prati stabilnost finansijskog sistema, snabdevenost tržišta i dinarskom i stranom gotovinom i funkcionisanje platnog prometa. Finansijski i bankarski sistem u Republici Srbiji posluju stabilno i bez zastoja, a građanima je obezbeđen nesmetan pristup gotovini i svim bankarskim uslugama - kažu za Biznis Kurir u Narodnoj banci Srbije.

U centralnoj banci ističu da raspolažu dovoljnim količinama gotovine i zajedno sa bankarskim sektorom obezbeđuju redovno snabdevanje bankomata i filijala banaka širom zemlje.

- Sistem je organizovan tako da može da odgovori i na eventualne privremene poraste potražnje za gotovinom, što smo pokazali u prethodnom periodu. Zbog toga ne postoji potreba niti preporuka Narodne banke Srbije da građani stvaraju dodatne zalihe gotovine - ističu u NBS.

Brojni bezgotovinski načini plaćanja

Iz te institucije podsećaju da su građanima u svakom trenutku dostupni i brojni bezgotovinski načini plaćanja - platne kartice, mobilno i elektronsko bankarstvo - koji omogućavaju sigurno i jednostavno obavljanje finansijskih transakcija, uz visok nivo pouzdanosti i dostupnosti.

- Narodna banka Srbije nema posebna uputstva za ponašanje građana u kriznim situacijama u pogledu držanja gotovine, jer je osnovna uloga centralne banke upravo da obezbedi stabilnost finansijskog sistema i nesmetano funkcionisanje platnog prometa, uključujući i dostupnost gotovine u svim okolnostima. Kao i do sada, nastavićemo da pažljivo pratimo sva kretanja i u saradnji sa bankama preduzimamo sve potrebne mere kako bi finansijski sistem ostao stabilan i pouzdan - naglašavaju iz centralne banke.

Građanima savetuju i da se informišu putem zvaničnih kanala institucija i da finansijske odluke donose racionalno i bez potrebe za preduzimanjem vanrednih mera, imajući u vidu da bankarski i platni sistem u Republici Srbiji funkcionišu stabilno, sigurno i kontinuirano.

