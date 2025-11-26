Slušaj vest

Upravo zato smo kontaktirali sa više banaka u Srbiji, sa ciljem da saznamo detalje o njihovoj mreži bankomata.

Kada se bankomati najviše prazne?

Upravljanje mrežom bankomata ključno je za nesmetan protok novca, a banke pomno prate kada i gde građani najviše podižu gotovinu. Prema podacima koje smo dobili, najfrekventnije lokacije nisu nužno samo veliki gradovi na koje bi prvo pomislili.

Iako se Novi Sad ističe, velika potražnja zabeležena je i u drugim mestima:

- Najfrekventnije lokacije su bankomati u filijalama, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Bačka Palanka - naveli su iz Erste banke.

Što se tiče perioda najveće potražnje keša na bankomatima, bankari potvrđuju da je pojačana potrošnja novca svakako u periodima isplata plata i penzija.

Foto: Shutterstock

Koliko novca staje u bankomat - strogo čuvana tajna?

Ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja, ali i ono na koje banke najređe ne daju direktan odgovor. Na pitanje o maksimalnom nominalnom iznosu novca koji se može pohraniti, dobili smo uvek sličan odgovor da iznos punjenja zavisi od apoenske strukture određenog bankomata, frekvencije isplata i raspoloživosti apoena.

Većina bankomata se puni sa četiri kasete novca. Nijedna od anketiranih banaka nije želela da iznese konkretan iznos, pozivajući se na bezbednosne razloge. Ipak, uz pomoć alata veštačke inteligencije, uspeli smo da dođemo do vrlo precizne računice na osnovu standardnog kapaciteta kaseta za novac.

U bankomatu oko 12 miliona dinara

Standardna kaseta u bankomatu obično može da primi oko 2.000 novčanica. Kako se u većinu bankomata stavljaju četiri kasete, maksimalni iznos zavisi od toga kojim su apoenima one napunjene. Koristeći scenario punjenja gde se minimalno koristi najveći apoen (5.000 RSD), a ostali apoeni (2.000 RSD, 1.000 RSD i 500 RSD) koriste podjednako, procena je sledeća:

Foto: Printscreen/Kamatica

Dakle, u standardno napunjen bankomat u Srbiji staje nominalni iznos od oko 12.000.000 dinara (12 miliona RSD). Punjenje bankomata nije nasumično. Banke koriste algoritam punjenja koji je prilagođen apoenskoj strukturi i istoriji isplata na toj lokaciji.

Bankari ističu da, kao i kod većine banaka, najveći broj isplaćenih apoena jesu veći apoeni 5.000 ili 2.000 dinara, što diktira da se kasete pune upravo ovim novčanicama. Trenutno, minimalna nominalna vrednost apoena koja se može podići sa većine bankomata je 500 RSD.

Foto: Shutterstock

Kako banke znaju kada je vreme da pošalju tim za dopunu gotovine?

Uz pomoć digitalnih sistema za nadzor, operativni centri u realnom vremenu prate nivo raspoloživih novčanica u svakom bankomatu. Softver automatski šalje obaveštenja kada određena kaseta padne ispod utvrđenog praga, što omogućava blagovremeno planiranje punjenja i smanjuje šansu da korisnici ostanu bez mogućnosti podizanja gotovine.