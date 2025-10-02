Slušaj vest

Međutim, iza ove jednostavne radnje krije se niz neprijatnih situacija koje mogu dovesti do toga da ostanete i bez kartice i bez novca.

Jedan od najčešćih problema jeste kada bankomat „proguta“ karticu. To se može desiti ako je kartica oštećena, čip istrošen ili ukoliko dođe do kvara na samom uređaju. Uređaj je zadržava i kada korisnik ne preuzme karticu na vreme, a česta situacija je i prekid veze sa bankom – tada, iz bezbednosnih razloga, sistem automatski povlači karticu.

Foto: Stefan Jokić

Još veći stres nastaje kada novac nije isplaćen, a iznos je ipak skinut sa računa. Ovo se obično dešava usled nestanka struje ili pada sistema, kada mehanizam zadrži novčanice, a softver beleži isplatu. Neretko se dogodi i dupla naplata, kada se ista transakcija registruje dva puta.

Problemi postoje i kod uplata. Novac se ponekad zadrži u bankomatu bez knjiženja na račun, naročito ako se sistem „zamrzne“ tokom obrade. Takođe, dešava se da bankomat isplati manji iznos od traženog, dok račun pokazuje punu isplatu – što korisnike dovodi u vrlo nezgodnu situaciju.

Foto: Thinkstock

Iako banke u većini slučajeva vraćaju novac i kartice, proces ume da traje danima, pa i nedeljama, posebno ako je transakcija obavljena na bankomatu druge banke. Korisnici se tada osećaju nemoćno, zarobljeni između tehnologije i birokratije.

U vremenu kada se sve više oslanjamo na kartice i digitalne servise, dovoljan je samo jedan kvar bankomata da obična transakcija preraste u pravu finansijsku noćnu moru.