Slušaj vest

Međutim, iza ove jednostavne radnje krije se niz neprijatnih situacija koje mogu dovesti do toga da ostanete i bez kartice i bez novca.

Jedan od najčešćih problema jeste kada bankomat „proguta“ karticu. To se može desiti ako je kartica oštećena, čip istrošen ili ukoliko dođe do kvara na samom uređaju. Uređaj je zadržava i kada korisnik ne preuzme karticu na vreme, a česta situacija je i prekid veze sa bankom – tada, iz bezbednosnih razloga, sistem automatski povlači karticu.

bankomat-banka-kartica-platna-kartica.jpg
Foto: Stefan Jokić

Još veći stres nastaje kada novac nije isplaćen, a iznos je ipak skinut sa računa. Ovo se obično dešava usled nestanka struje ili pada sistema, kada mehanizam zadrži novčanice, a softver beleži isplatu. Neretko se dogodi i dupla naplata, kada se ista transakcija registruje dva puta.

Problemi postoje i kod uplata. Novac se ponekad zadrži u bankomatu bez knjiženja na račun, naročito ako se sistem „zamrzne“ tokom obrade. Takođe, dešava se da bankomat isplati manji iznos od traženog, dok račun pokazuje punu isplatu – što korisnike dovodi u vrlo nezgodnu situaciju.

bankomat-kartica-viza.jpg
Foto: Thinkstock

Iako banke u većini slučajeva vraćaju novac i kartice, proces ume da traje danima, pa i nedeljama, posebno ako je transakcija obavljena na bankomatu druge banke. Korisnici se tada osećaju nemoćno, zarobljeni između tehnologije i birokratije.

U vremenu kada se sve više oslanjamo na kartice i digitalne servise, dovoljan je samo jedan kvar bankomata da obična transakcija preraste u pravu finansijsku noćnu moru.

BiznisKurir/Telegraf

Ne propustiteNovčanikTRIK NA BANKOMATU KOJI ĆE VAS SAČUVATI OD PREVARA! Jedno dugme je ključno za to, a nalazi vam se ispred nosa
bankomat-foto-stefan-jokic-avg-2015-.jpg
NovčanikPREVARANTI ZAROBE PARE NA BANKOMATU ZA SEKUND: Koriste podlu metodu koja vam ne bi pala na pamet
1001shutterstock-695544040.jpg
InfoBizU INOSTRANSTVU BI TREBALO DA IZBEGAVATE KORIŠĆENJE KARTICE! Postoji ozbiljan razlog zašto nije bezbedno, evo šta se savetuje
profimedia0095783240.jpg
NovčanikOVU SKUPU GREŠKU PRAVE MNOGI KADA PUTUJU U INOSTRANSTVO: Saveti stručnjaka - evo kako da SAČUVATE NOVAC - Rešenje je u "JASTUKU"
Letovanje