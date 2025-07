Na primer, na sumu od 1.000 evra taj trošak će biti bar 2.000 dinara. Zatim, tu su i bankarske provizije, koje se prilikom korišćenja platnih kartica kreću uglavnom oko dva-tri odsto po svakoj transakciji. To znači još dodatnih 20 do 30 evra.

Najgora moguća opcija je korišćenje kreditnih kartica , gde na sve to plaćate dodatnu proviziju za keš, uglavnom od tri procenta. Još gora zabluda je da nema provizije kod banaka iz iste grupacije jer malobrojne su banke u inostranstvu koje ne naplaćuju proviziju za podizanje novca s bankomata i koje imaju takav ugovor s matičnom bankom u Srbiji.

- Ukoliko novac sa svog računa podižete u inostranstvu, takođe vam se crno piše, jer su modeli naplate provizija drugačiji i zavise od banke i bankomata, ali i od toga da li koristite usluge matične ili tuđe banke. To znači da, ukoliko podižete 100 evra s bankomata, provizija će vam biti čak dva evra plus još dva odsto, što ispadne trošak od četiri evra - objašnjava on.