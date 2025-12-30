Slušaj vest

Zakon ne nalaže menjačnicama da primaju oštećene novčanice, dok su banke u obavezi da to učine, ali pod jednim ključnim uslovom, da je sačuvano više od 50 odsto same novčanice.

Gotovo svako se bar jednom našao u situaciji da u novčaniku ima pocepanu, zalepljenu ili na neki način oštećenu novčanicu. Da li će ona biti zamenjena u menjačnici zavisi isključivo od poslovne politike njenog vlasnika.

Predstavnik Udruženja menjača, Borislav Brujić, izjavio je za RTS da zakonski propisi ne obavezuju menjačnice da menjaju oštećen novac, ali da one to mogu učiniti ukoliko same tako odluče.

- Oštećenom novčanicom smatra se ona kod koje je očuvano 51 odsto ili više. Međutim, novčanice koje su obojene, natopljene indigom ili na drugi način označene kao potencijalno ukradene, ne mogu se zameniti - pojasnio je Brujić.

Sa druge strane, Uroš Milošević iz Narodne banke Srbije objasnio je u Beogradskoj hronici da se procedura zamene razlikuje u zavisnosti od toga da li je reč o domaćem ili stranom novcu.

- Kada je u pitanju dinar, poslovne banke imaju obavezu da zamene svaku oštećenu dinarsku novčanicu koja ispunjava uslove. Zamena se obavlja odmah, na licu mesta, i građani to mogu učiniti u bilo kojoj poslovnici banke u Srbiji - naveo je Milošević, uz napomenu da visina provizije zavisi od interne politike banke.

Kada je reč o stranim valutama, pravila su slična.

- I poslovne banke i ovlašćene menjačnice mogu vršiti otkup ili zamenu oštećenih novčanica stranog novca, poput evra ili dolara, ali samo ukoliko za to imaju poslovni interes i uz proviziju koju same određuju. Ako je novčanica toliko oštećena da je niko u Srbiji ne prihvata, postoji mogućnost zamene u centralnoj banci zemlje koja je izdala tu valutu - objasnio je Milošević.