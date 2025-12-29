Slušaj vest

Tradicionalni sistemi grejanja na plin, struju ili čvrsta goriva imaju svoje prednosti i mane, a troškovi se značajno razlikuju u zavisnosti od konkretnih okolnosti. Svake godine stručnjaci unapređuju sisteme grejanja, pa tako postaju sve popularniji podno grejanje, grejanje na pelete, toplotne pumpe, pa čak i ogledala sa ugrađenim infracrvenim grejačima. Jedna od najnovijih inovacija su električne tapete, za koje proizvođači tvrde da efikasno greju prostor.

Ciljano grejanje

Iako se električne tapete još nalaze u eksperimentalnoj fazi, prve povratne informacije pokazuju da bi mogle predstavljati ekološki prihvatljivu, efikasnu i pristupačnu alternativu klasičnim sistemima grejanja.

Gema Džonsoun iz magazina Family Handyman razgovarala je sa vodećim proizvođačem električnih tapeta kako bi saznala više o rezultatima pilot-projekata i potencijalnim prednostima ove tehnologije.

Električne tapete se obično postavljaju na plafone i sastoje se od tankih traka bakra i grafena koje koriste infracrvenu tehnologiju za stvaranje toplote, prenosi Jutarnji list.

Mihael Ansel, voditelj projekta u kompaniji NexGen, objašnjava da ova tehnologija greje prostor poput sunčevih zraka. Dok tradicionalni sistemi grejanja zagrevaju vazduh u prostoriji, infracrveno grejanje direktno greje ljude i predmete.

- Infracrvena energija prvo greje nas, ljude, a zatim nameštaj i tkanine u prostoru, tako da su zidovi, podovi i sve što dodirnete ravnomerno i prijatno topli - objašnjava Ansel.

On dodaje da je NexGen tehnologija osmišljena kao jeftino, energetski efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje, posebno u situacijama kada postoji manjak fosilnih goriva.

Lako održavanje i niska cena

Električne tapete predstavljaju energetski efikasan način grejanja s niskom emisijom ugljenika. Njihovo povezivanje sa solarnim panelima na krovu dodatno smanjuje troškove i čini sistem još ekološki prihvatljivijim.

Tapete brzo zagrevaju prostorije, a budući da toplota prodire u predmete, prostor ostaje topao i nakon isključenja grejanja. Velika površina koju pokrivaju omogućava ravnomernu raspodelu toplote u celoj prostoriji.

Pametna tehnologija koju koristi NexGen prati i nivo vlažnosti u prostoru.

- Ako sistem detektuje uslove za kondenzaciju, vlagu ili pojavu buđi, automatski podiže temperaturu u prostoriji - kaže Ansel.

Pored toga, električne tapete su jednostavne za ugradnju, održavanje je minimalno, a cena pristupačna.

Testiranja i buduća primena

Iako rezultati pilot-projekata obećavaju, električne tapete su još uvek novi proizvod i testiraju se na dugotrajnost i efikasnost.

Ugradnja u postojeće domove može zahtevati uklanjanje postojećeg sistema grejanja, što donosi dodatne troškove. Ansel upozorava i na oprez pri rukovanju kako se plafon i tapete ne bi oštetili prilikom premeštanja visokog nameštaja.

Električne tapete predstavljaju inovativan pristup grejanju, ali njihova puna vrednost i efikasnost biće potvrđene tek nakon šire primene i dodatnih ispitivanja.