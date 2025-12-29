Slušaj vest

Sve veći broj mladih ljudi u regionu postavlja pitanje da li je moguće normalno živeti isključivo od redovne plate. Rast inflacije, poskupljenje stanovanja i osnovnih životnih troškova dovode mnoge u situaciju da mesec završavaju bez ušteđevine, na nuli ili u minusu.

Na društvenoj mreži Reddit pokrenuta je opsežna rasprava o visini zarada, u kojoj su korisnici iz različitih sektora podelili svoja lična iskustva, od administracije i pravosuđa, preko IT industrije, do građevine, ugostiteljstva i rada u inostranstvu. Diskusiju je pokrenulo pitanje:

- Koliko iznose vaše plate? Šta se danas smatra dobrom zaradom? Radila sam na više različitih poslova, ali nijedan nije imao platu veću od 1.400 evra. Koliko vi zarađujete i da li vam nešto ostane na kraju meseca?

Iskustva učesnika rasprave

990 evra - zaposlenje u udruženju koje radi sa osobama sa mentalnim poteškoćama

1.300 evra - pravnik, plata sa uračunatim prevozom

1.500 evra - rad u turističkoj agenciji, radno vreme od ponedeljka do petka, jutarnja smena, vikendi slobodni

1.550 evra - IT sektor, 20 godina iskustva, bez sopstvenog stana; bez uštede na kraju meseca

1.900 evra - rad u kladionici; uz sopstveni stan ostaje više od 1.000 evra mesečno

1.450 evra - vaspitačica u vrtiću

1.500 evra - zdravstveni voditelj u državnoj ustanovi; u privatnom sektoru zarade se kreću od 1.000 do 1.200 evra

1.400-1.500 evra - posao obezbeđenja, minimalna plata u Nemačkoj uz 60 odsto radnog vremena

2.200 evra - rukovodeća pozicija u digitalnom marketingu

1.600 evra + honorarni prihodi - vaspitačica u Zagrebu koja povremeno radi kao konobarica na svadbama

Veliki broj učesnika ističe da su znanje stranih jezika i dodatni poslovi često ključni za finansijsku stabilnost, dok visoko obrazovanje i veća odgovornost ne znače nužno i višu platu.

Zaključak većine učesnika rasprave jeste da su plate u regionu generalno niske, dok inflacija dodatno urušava kupovnu moć. Medijalna plata u Hrvatskoj, koja iznosi oko 1.250 evra, prema mišljenju mnogih, nije dovoljna za pristojan život.

Autorka objave dodaje: