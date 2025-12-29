Slušaj vest

Ako ste odrastali osamdesetih ili devedesetih godina, velike su šanse da ste ispod jelke pronašli Tamagotchi, Barbie lutku ili Furbija. Danas te igračke bude snažnu nostalgiju,

Na tržištu kolekcionara pojedini predmeti iz detinjstva dostižu vrednost od nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra, naročito ako su očuvani i u originalnom pakovanju.

Furby

Interaktivna igračka koja je devedesetih bila pravi hit danas je veoma tražena. Stariji modeli prodaju se za oko 100 evra, dok primerci u originalnoj kutiji dostižu i 250 evra. Retka, limitirana izdanja navodno su prodata i za nekoliko hiljada evra.

Polly Pocket

Originalne Polly Pocket lutkice proizvedene između 1989. i 1998. godine danas su izuzetno cenjene. Na eBayu su pojedini setovi prodavani za više stotina evra, dok je jedan posebno redak primerak dostigao cenu veću od 5.000 evra.

Barbie lutke

Iako ih je gotovo svako imao, samo određeni vintage i limitirani modeli danas vrede ozbiljan novac. Pojedine Barbie lutke iz osamdesetih i devedesetih prodavane su za 300 do 600 evra, a ključni faktor je stanje i originalna ambalaža.

Pokémon karte

Retke Pokémon karte već godinama važe za kolekcionarski zlata vredne. Dok pojedini primerci dostižu milionske iznose, i manje poznate karte mogu vredeti desetine hiljada evra. Pregled starih kolekcija svakako se isplati.

Disney VHS kasete

Pre ere striminga, Disney klasici gledali su se na VHS kasetama. Danas pojedina originalna, zapečaćena izdanja dostižu i petocifrene sume. Jedna takva kaseta navodno je prodata za više od 17.000 evra.

Power Rangers figurice

Originalne figurice iz devedesetih, naročito u kompletu i originalnom pakovanju, mogu doneti nekoliko stotina evra. Čak i bez kutije, njihova vrednost nije zanemarljiva.

Tamagotchi

Digitalni ljubimac koji je osvojio svet krajem devedesetih danas je pravi kolekcionarski hit. Standardni modeli prodaju se za oko 300 evra, dok retke verzije mogu dostići i nekoliko hiljada.

Spice Girls lutke

Lutke popularne grupe Spice Girls iz kasnih devedesetih danas se prodaju za stotine evra. Kompletni setovi posebno su traženi među kolekcionarima.

Igračke iz Happy Meala

McDonald’s Happy Meal igračke, naročito kompletni setovi povezani sa Pokémonima, Minionima ili Disneyjem, danas imaju solidnu tržišnu vrednost.

Neki setovi prodaju se za više od 400 evra.