Svako ko je barem jednom probao sreću na popularnim aparatima sa igračkama verovatno je osetio frustraciju kada hvataljka ispusti plišanu nagradu doslovno centimetar od cilja.

Iako osvajanje nagrade na ovim mašinama deluje više kao pitanje sreće nego veštine, jedan mladić je uspeo da ubedi milione korisnika društvenih mreža da postoji trik koji navodno može da nadmudri sistem.

Njegov video, koji je brzo prikupio 2,5 miliona lajkova, prikazuje metod koji mnogi nazivaju revolucionarnim i koji, kako tvrde, „navodno uvek funkcioniše“.

Princip je, barem na prvi pogled, prilično jednostavan. Umesto da hvataljku postavite direktno iznad željene igračke, mladić pokazuje da je bolje postaviti je iznad ograde koja deli prostor sa nagradama.

Foto: Sorapop Udomsri / Panthermedia / Profimedia

Zatim se hvataljka lagano zamahuje tako da pravi polukružnu putanju. Kada se hvataljka nađe tačno iznad igračke na vrhu luka, dovoljno je da je pustite da padne. Ako sve ide po planu i hvataljka uspešno uhvati plišanu nagradu, njeno prebacivanje preko ograde osigurava da nagrada završi u vašim rukama.

Ljudi su oduševljeni

Dok su korisnici društvenih mreža sa entuzijazmom delili video i isprobavali trik, neki stručnjaci upozoravaju da nisu svi aparati isti i da uspeh u velikoj meri zavisi od jačine hvataljke, vremena dozvoljenog za igru i samog dizajna uređaja, piše Dnevno.hr.

Ipak, viralnost ovog trika pokazuje koliko su ljudi spremni da pokušaju sve kako bi konačno osvojili neuhvatljivu igračku.

Da li će trik dugoročno „prevariti“ aparate ili će ostati samo još jedna internet senzacija, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: sledeći put kada stanete ispred hvataljke, možda ćete imati sasvim novu strategiju za osvajanje nagrade.