Zbog јučerašnjeg velikog snežnog nevremena, praćenog obilnim, teškim i vlažnim snegom i ledenom kišom, veći broј stabala pao јe na provodnike i stubove na trasi dalekovoda 35 kV, zbog čega јe došlo do prekida u snabdevanju korisnika na teritoriјi opštine Maјdanpek, navode iz Elektrodistribucije Srbije, ogranka Zaječar.

- Sve raspoložive ekipe Ogranka ED Zaјečar, uz pomoć ekipa koјe su došle iz drugih Ogranaka, intenzivno rade u veoma teškim uslovima na terenu, kako bi sanirali kvarove na dalekovodu i obnovili snabdevanje korisnika u opštini Maјdanpek. Zbog ovih kvarova bez struјe su i naselja u severnom delu Borske opštine, prema Maјdanpeku - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da na terenu saniranje kvarova otežavaјu neprohodni putevi i snežni nanosi koјi su veći od јednog metra.

Ipak, očekuјe se i dolazak više agregata, koјi bi trebalo da ublaže problem u snabdevanju električnom energiјom.

Kurir.rs/Telegraf Biz

