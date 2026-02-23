do 2028. tu mogućnost može da iskoristi još 80 porodičnih firmi

Za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, stručnjaci smatraju da najviše nedostaju znanja iz oblasti profesionalizacije menadžmenta. I upravo kroz projekat javno-privatnog partnerstva između švajcarske agencije za razvoj i saradnju i domaće privrede - Es-Em-Haba, omogućeno je da 31 porodično preduzeće dobije bespovratna sredstava.

Svaka od tih firmi dobila je 100.000 švajcarskih franaka za unapređenje poslovanja, a do 2028. tu mogućnost može da iskoristi još 80 porodičnih firmi.

Porodično preduzeće plastične ambalaže za industriju kozmetike u Staroj Pazovi, imalo je troje zaposlenih pre tri decenije. Vremenom je preraslo u srednje preduzeće koje upošljava 60 radnika. Pre četvrt veka, posao u firmi dobio je i Slobodan Knežević.

"Konkurisao sam za radno mesto u proizvodnji plastike, na početku sam radio za mašinom, vremenom sam uznapredovao, trenutno radim kao poslovođa u proizvodnji", kaže radnik Slobodan Knežević, iz Stare Pazove.

Firma ima asortiman od oko 250 proizvoda, uglavnom bočica, ali i ambalaže za prehrambenu i hemijsku industriju.

"U jednom trenutku smo osetili potrebu da angažujemo i pomoć sa strane, ušli smo u saradnju sa konsultantima, koji su nam pomogli da podignemo poslovanje na jedan viši nivo, imajući u vidu da se firma proširila i na tržište Engleske. Glavni cilj je da sačuvamo radna mesta", kaže Vladimir Petrović, direktor kompanije Umprom iz Stare Pazove.

Ko može da dobije te pare?

Preduzeća koja imaju mogućnost da apliciraju za podršku Es-Em-Haba jesu proizvođačka preduzeća koja imaju minimum 30 zaposlenih, da postoje najmanje tri godine i u većinskom su srpskom vlasništvu.

"Ovaj pristup se, pre svega, ogleda u izuzetno kvalitetnom nivou usluga konsultanata koji se daje malim i srednjim preduzećima. U okviru našeg programa podrške imamo novu komplementarnu komponentu, do 10.000 švajcarskih franaka, bespovratno finansijskih sredstava i stručne podrške, konkretno za temu zelene transformacije", navodi Aleksandar Goračinov, direktor projekta Es-Em-Haba.

Vlasnici porodičnog biznisa najbolje znaju koliko je posvećenosti potrebno da se održi posao jer osnova dugovečnosti svakog poslovanja jeste pravilno finansijsko upravljanje i poštovanje zakona.

Konsultant Miluša Okiljević ističe da su mala i srednja preduzeća u Srbiji prvenstveno orijentisana na sektor usluga i taj procenat je čak 70 odsto.

"Sa druge strane, svega 15 odsto je proizvodno orijentisano. Za razliku od Srbije, velike zemlje koje su industrijski fokusirane, imaju mala i srednja preduzeća koja su proizvodno orIjentisana čak i do 25 odsto, tako da je situacija u Srbiji takva da su naša mala i srednja preduzeća vrlo slabo okrenuta ka izvozu i slabo su integrisana u globalne sisteme snabdevanja i upravo angažovanje konsultanata je od značaja za njihovu dalju implementaciju u neke globalne sisteme snabdevanja", dodaje Okiljević.

Porodična preduzeća zapošljavaju oko 65 odsto građana, imaju gotovo istovetan procenat prometa, stvarajući tako 59 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Zbog toga stručnjaci ističu važnost tih firmi kada je reč o izvozu, jer su mnogo fleksibilnija od velikih, poseduju dovoljno kapaciteta i znanja da mogu da odgovore sve zahtevnijim potrebama tržišta.