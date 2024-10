Jedna domaća porodična manufaktura iz Smederevske Palanke uspela je da napravi olovku od recikliranih novina. To je ujedno jedina firma kod nas koja proizvodi olovke i bojice uopšte, a jedinstvena je i u Evropi jer ih niko drugi ne proizvodi od reciklažnog materijala .

- Mašine i grafit uvozimo iz Kine, a sve ostalo je srpski proizvod. Od tada do danas smo i jedina firma u Evropi koja proizvodi olovke i bojice od starog papira . Koristimo dnevne novine koje se nisu prodale, uglavnom Politiku i Žurnal. U poslednje vreme imamo lepu saradnju sa Institutom za papir i celulozu iz LJubljane. Oni od raznih materijala proizvode papir. Radili smo za Botaničku baštu u Ljubljani bojice a papir je napravljen u fabrici paradajza. Za jedan hotel na Bledu smo olovke pravili od papira od piljevine, koje su kasnije prodavane kao suveniri - pojašnjava Dragan.

- Od sirovina koristimo samo one koje poseduju evropske sertifikate, pa tako i grafit koji stiže iz Kine mora da ispunjava uslove. To nam omogućava lakši plasman na tržište i nemamo problema kad krenemo da izvozimo proizvode. I pored toga što su ekološki, bitno nam je da potrošači budu zadovoljni kvalitetom jer je to najbolja reklama - kaže Dragan.