Nesvakidašnji slučaj iz Rusije privukao je veliku pažnju javnosti. Jedna fabrika iz Hanti-Mansijska tuži svog radnika Vladimira Ričagova jer odbija da vrati više od sedam miliona rubalja (oko 8,8 miliona dinara) koje su mu greškom uplaćene na račun.

Misliio da je 13. plata

Početkom godine, Vladimir je otvorio aplikaciju svoje banke i ugledao iznos zbog kojeg mu je zastao dah. Umesto očekivanih 46.954 rublje (oko 590.000 dinara), na njegov račun stigla je “bonus” uplata od neverovatnih 7.112.254 rublje (oko 8,9 miliona dinara).

- Čuo sam glasine da ćemo dobiti 13. platu, jer je godina bila uspešna, ali ovako nešto nisam mogao da zamislim – izjavio je Vladimir za lokalne medije.

Njegova sreća, međutim, nije dugo trajala. Istog dana pozvali su ga iz računovodstva fabrike i obavestili da je došlo do greške i da mora da vrati novac.

Pravna bitka još traje

Vladimir se zatim obratio pravnicima putem interneta.

- Nisam dužan da vratim novac ako je u pitanju tehnička greška. Samo kada je obračunska. Zato sam doneo takvu odluku – objasnio je.

Prema sudskim dokumentima, računovodstvo je greškom na njegov račun uplatilo primanja 34 radnika iz druge poslovnice fabrike. Iako je greška jasna, Vladimir tvrdi da je uplata stigla “u ime firme”, a ne određene filijale, te da je u nalogu navedeno da se radi o “plati”.

Tvrdi i da je trpeo pritisak nadležnih, zbog čega je odlučio da potroši novac. Kupio je automobil i preselio se u drugi grad, ali je fabrika podnela tužbu i njegovi bankovni računi su blokirani.

U prvom i drugom postupku sud je presudio u korist fabrike, zaključivši da Vladimir mora da vrati sedam miliona rubalja. On je uložio žalbu, koja je potom prihvaćena, pa pravna borba još traje pred Vrhovnim sudom Rusije.

- Nećemo komentarisati. Nije bilo 13. plate, to je pogrešna uplata. Njegovo tumačenje je čudno, ali sve ćemo rešiti pravnim putem - izjavio je vršilac dužnosti direktora fabrike Roman Tudačkov.