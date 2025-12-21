Slušaj vest

U trenutku kada cene ski-pasova širom Evrope neprestano rastu, a zimovanje na planinama postaje privilegija malog broja ljudi, jedno malo mesto u Švajcarskoj već godinama sprovodi sasvim drugačiju praksu. Dok dnevne skijaške karte u Austriji dostižu cenu od oko 80 evra, a u Švajcarskoj često prelaze i 100 evra, skijalište Teležijet (Télégiettes), smešteno u kantonu Vale (Valais), već skoro dvadeset godina omogućava besplatno skijanje za sve posetioce, prenosi list Blik.

Tokom radnih dana, posetioci ovog planinskog mesta mogu bez ikakve nadoknade koristiti skijaške staze i žičare. Ovaj nesvakidašnji model funkcioniše zahvaljujući donacijama i velikoj ličnoj posvećenosti operatera Alana Boska, koji se smatra ključnom osobom u obnovi i očuvanju skijališta. Teležijet se nalazi na nadmorskoj visini između 1.300 i 1.800 metara, a njegovi koreni datiraju iz šezdesetih godina prošlog veka, kada je važio za jedno od prvih manjih skijališta u zemlji.

U jednom periodu razmatrana je i ideja da se Teležijet poveže sa poznatim skijaškim regionom Portes du Soleil, ali taj projekat nikada nije ostvaren. Zbog geografske izolacije i promena na tržištu, skijalište je nakon najuspešnijih godina tokom sedamdesetih i osamdesetih postepeno gubilo posetioce, da bi na kraju potpuno prestalo sa radom.

Prekretnica se dogodila 2004. godine, kada je Alan Bosko, uspešan investitor u oblasti nekretnina sa poreklom iz kantona Vale, odlučio da revitalizuje napušteno skijalište. U blizini nekadašnjih žičara izgradio je luksuzni hotel Whitepod, prepoznatljiv po smeštaju u jedinstvenim objektima u obliku iglua. Nakon uspeha ovog projekta, Bosko je sopstvenim sredstvima obnovio dve žičare i omogućio njihovo besplatno korišćenje svim posetiocima.

Iako po obimu ne može da se meri sa velikim i poznatim skijaškim centrima, Teležijet nudi iznenađujuće raznovrsne sadržaje. Skijašima je na raspolaganju oko osam kilometara staza, dve vučnice, kao i dodatne zimske aktivnosti poput nordijskog skijanja i hodanja na krpljama.

Bosko, kako navode mediji, namerno ostaje veran neprofitnom konceptu. Njegova osnovna ideja je da omogući što većem broju ljudi pristup zimskim sportovima bez finansijskih ograničenja, čak i po cenu ličnog gubitka. Godišnji troškovi održavanja skijališta, koji uključuju pripremu staza, rad žičara i osiguranje, iznose oko 60.000 švajcarskih franaka, pri čemu približno polovinu tog iznosa pokriva upravo Bosko.