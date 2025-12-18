Slušaj vest

Subvencije za novu stolariju, izolaciju, zamena kotlova ili postavljanje solarnih panela – sve ovo je obuhvaćeno ovogodišnjim javnim pozivom Grada Valjeva za građane u okviru mera energetske efikasnosti. Ove godine pravo na subvencije imaju i građani iz socijalno ugroženih kategorija. Za mere energetske efikasnosti Valjevo raspolaže sa 35 miliona dinara. Od toga, Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je 20 miliona dinara.

Predsednik gradske Komisije za energetsku efikasnost Viktor Mićić pojasnio je da objavljeni poziv zapravo sadrži dva odvojena konkursa - jedan je namenjen socijalno ranjivim kategorijama, a drugi ostalim građanima.

Od zamene stolarije do solarnih panela

S druge strane, mere energetske sanacije za koje su predviđene novčane subvencije iste su kao i prethodnih godina.

zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru

postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto, tečno gorivo ili električnu energiju efikasnijim kotlom na biomasu – najveće interesovanje beleži se za kotlove na pelet

ugradnja toplotnih pumpi

zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećih uređaja

ugradnja solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode

ugradnja solarnih panela i prateće opreme za proizvodnju električne energije

Novina u ovom ciklusu subvencionisanja, kako je objasnio Mićić, jeste mogućnost da se građani prijave za tri ponuđena paketa mera, od kojih svaki povećava procenat subvencije.

- Osnovni paket gde je učešće subvencije 55 posto, podrazumeva najmanje stolariji i izolaciju. Standardni paket, gde je iznos subvencije 60 posto, uz osnovni paket čine i zamena kotla i ugradnja toplotne pumpe. Napredni paket, 65 posto subvencije, podrazumeva standardni paket plus solarne kolektore ili solarne panele – objasnio je predsednik komisije.

Subvencije za socijalno ranjive 90 odsto

Za socijalno ranjive kategorije subvencija iznosi 90 odsto, a ove godine, kako je rečeno, nema ograničenog budžeta za ovu grupu građana.

Kada je reč o korisnicima iz ove kategorije, neophodno je da član domaćinstva ispunjava jedan od sledećih uslova:

da ima status energetski ugroženog kupca

da ima pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu pomoć, dečji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica

da ima pravo na najnižu penziju, kao i zaključen ugovor o snabdevanju električnom energijom na njegovo ime

da je korisnik privremene naknade, odnosno invalid rada 2. ili 3. kategorije

da je invalidno dete – korisnik privremene naknade RF PIO, sa prebivalištem na teritoriji Srbije Neophodno je da objekat bude legalan

Ono što je neophodno za sve učesnike konkursa koji na ovaj način žele da povećaju energetsku efikasnost svog doma, nebitno koje kategorije, jeste da je njihov stambeni objekat legalno izgrađen, odnosno da ima upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju.

Podnosilac prijave, naglasio je Mićić, mora biti vlasnik objekta, ili član uže porodice uz saglasnost vlasnika.

Prijem dokumentacije na ovom javnom pozivu u Gradskoj upravi počinje u ponedeljak, 22. decembar, a rok za podnošenje prijava je 45 dana.