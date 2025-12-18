Slušaj vest

Zvuči skoro neverovatno, ali u hamburškoj kompaniji Aurubis, najvećem evropskom proizvođaču bakra, zaposleni mogu provesti više od tri meseca bez dolaska na posao, pod određenim uslovima. Kompanija zapošljava oko 2.800 ljudi, uključujući 240 pripravnika, a oni koji ispune kriterijume mogu imati čak 61 dan godišnjeg odmora.

Christoph Tesch, direktor korporativnih komunikacija, za BILD objašnjava:

- Standard je 30 dana godišnjeg, a dodatno do pet dana tzv. budućih dana, koje zaposleni mogu koristiti kao slobodne ili dobiti isplaćene paušalno.

Dodatni dani za posebne situacije

Aurubis daje i dodatne pogodnosti, jedan dodatni dan godišnjeg za radnike u smenama i do 20 dana starosne slobode za smenske radnike starije od 55 godina. Tu je i pet dana „za presvlačenje i udaljenost do radnog mesta“ za zaposlene u proizvodnji.

Ovi dani nisu deo standardnog godišnjeg, već nadoknađuju vreme koje zaposleni provode u zaštitnoj opremi i putujući od svlačionice do radnog mesta. Samo postrojenje u Hamburgu prostire se na 870.000 kvadratnih metara.

Plaće i zarade

Aurubis obrađuje bakar i oko 20 drugih metala, uključujući zlato, srebro i platinu. Pripravnici u prvoj godini zarađuju više od 1.000 evra bruto, a do treće ili četvrte godine izobrazbe plata može da poraste do 1.500 evra mesečno.

Iskusni radnici mogu zarađivati više od 50.000 evra godišnje, dok smenski majstor sa iskustvom može dostići i 90.000 evra godišnje.

Dodatni benefiti

Uz osnovnu platu zaposleni dobijaju i božićnicu, regres, doprinos za privatnu penziju, Deutschlandticket i druge pogodnosti. Tesch naglašava:

- Aurubis stavlja veliki akcenat na to da bude atraktivan poslodavac i da svojim zaposlenima ponudi primamljiv paket beneficija.