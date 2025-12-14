Slušaj vest

Veštačka inteligencija (AI) ubrzano menja način na koji radimo i preti da eliminiše neka radna mesta, ali to ne znači da ljudi neće imati prilike za zapošljavanje, tvrdi Džejmi Dajmon, izvršni direktor JPMorgan Chase-a. On savetuje da se karijere mogu zaštititi ako se na vreme razviju prave veštine.

- AI će eliminisati neka radna mesta, ali to ne znači da ljudi neće naći druge poslove. Ključ je razvijanje kritičkog razmišljanja, emocionalne inteligencije, veština komunikacije i pisanja - rekao je Dajmon u emisiji Fox News Sunday Morning Futures.

Rast nezaposlenosti i uticaj AI

Dajmonove izjave dolaze u trenutku kada se primećuje uticaj veštačke inteligencije na američko tržište rada. Neki analitičari ukazuju da ubrzana primena AI alata doprinosi rastu nezaposlenosti među mladima. Dario Amodei, direktor kompanije Anthropic, upozorio je da AI može obrisati i do polovine kancelarijskih poslova u narednih pet godina.

Sličan stav imaju i drugi poslovni lideri. Dag Makmilon, generalni direktor Volmarta, naglašava da će AI promeniti gotovo svaki posao i da je važno pripremiti se na promene.

Mekše veštine ključ opstanka

Dajmon ističe da su „meke veštine“ koje tehnologija teško može da zameni ključ uspeha. Dobri lideri, kako kaže, moraju znati da postavljaju prava pitanja, uče od konkurenata i klijenata, i prilagođavaju se promenama.

- Ako nemate realnu sliku sveta i ne pratite nove ideje, na kraju ćete propasti - upozorava on.

Met Garman, direktor Amazon Web Services, dodaje da će kritičko razmišljanje, kreativnost i fleksibilnost biti jednako važne kao i tehničke veštine. AI može obavljati administrativne i tehničke zadatke, ali ne donosi nijansirane odluke niti razume širi kontekst.

Komunikacija i emocionalna inteligencija

Eksperti ističu da su jake komunikacijske veštine i emocionalna inteligencija postali ključ uspeha. Ljudi koji znaju da jasno izraze ideje, slušaju sagovornike i grade odnose brže stiču poverenje i uticaj.

Alison Vud Bruks sa Harvarda naglašava da vrhunska komunikacija nije samo u govoru, već i u slušanju.

- Slušanje, a zatim postavljanje promišljenih pitanja, može biti prava supermoć, a iznenađujuće malo ljudi to radi - kaže ona.