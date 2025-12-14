Slušaj vest

Sajam antikviteta na Britanskom trgu, jedno od najživljih okupljališta ljubitelja starina u Zagrebu, i ove subote i nedelje privukao je mnoštvo prodavaca i kupaca. Već decenijama, ponajviše penzioneri prodaju svoje predmete na ovom trgu, koristeći priliku da nadopune skromne penzije i uživaju u živosti i šarenilu ponude.

Štand Đurđice i popularni predmeti

Na štandu penzionerke Đurđice, koji svake nedelje već više od dvadeset godina krase šeširi, nakit, kape, drago kamenje i sitni ukrasi, teško je ostati ravnodušan. Godinama je ručno izrađivala nakit i heklala, ali danas joj taj posao postaje sve teži i slabije isplativ. Zato se okrenula manjim predmetima koji se lakše nose i prodaju.

Kupci najviše obraćaju pažnju na predmete koji na internetu imaju visoku cenu, a kod nje su dostupni po znatno nižoj ceni. Đurđica kaže:

- Najviše prodate ono što na internetu košta 100 evra, a prodam za pet evra. Na primer, drveni anđeli na internetu koštaju 100 evra, a ja prodam za 10, i to brzo nestane.

Slično je i sa kožnim torbama i drugim modnim dodacima.

Finansijski izazovi i preživljavanje

Iako je vedra, Đurđica ne može sakriti težinu troškova izlaganja na sajmu:

- Samo pola klupe za četiri nedelje dođe skoro 100 evra, računajte rezervaciju, placovinu, suncobran... Treba to zaraditi i pokriti.

Penzija od 500 evra nije dovoljna ni za osnovne troškove, a kamoli za život.

- Neke nedelje prodam i ispod cene samo da preživim i sebi pomognem. Nije ovo posao od kojeg se može živeti, ali jeste pomoć. Nisam tu da gubim vreme, vremena nemam na bacanje - priznaje.

Turisti rado razgledaju, ali retko kupuju jer često spuštaju cene, a povremeno se dogodi i krađa. I pored toga, Đurđica i dalje dolazi na sajam, iako bi radije provodila nedelju na Sljemenu ili na hodočašću.

Isplata penzija i dodatak za penzionere

Dobra vest je da je isplata penzija za novembar počela u ponedeljak, 8. decembra, obavestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Deo penzionera već je primio isplatu od prvog dana u mesecu, u zavisnosti od banke.

Ovog meseca, svi penzioneri dobiće i novi trajni godišnji dodatak na penziju od šest eura po godini radnog staža. Za isplatu je rebalansom osigurano 210 miliona evra. Na primer, penzioner sa 35 godina staža dobiće 210 evra dodatka.