Ova informacija objavljena je na zvaničnom veb-sajtu Centralne banke Rusije.

Kako se navodi u saopštenju, tužba je pokrenuta zbog, kako je ocenjeno, nezakonitih radnji depozitara "Juroklir”, koje su dovele do materijalne štete po Banku Rusije. Istovremeno, regulator ukazuje i na mehanizme koje, prema njihovim navodima, zvanično razmatra Evropska komisija, a koji podrazumevaju direktno ili indirektno korišćenje imovine Banke Rusije bez njene saglasnosti.

- U vezi sa nezakonitim radnjama depozitarija "Juroklir", koje uzrokuju gubitke Banci Rusije, kao i u vezi sa mehanizmima koje zvanično razmatra Evropska komisija za direktno ili indirektno korišćenje imovine Banke Rusije bez saglasnosti Banke Rusije, Banka Rusije podnosi tužbu Moskovskom arbitražnom sudu radi nadoknade nastalih gubitaka - navodi se u saopštenju.

Centralna banka Rusije ističe da je šteta nastala kao posledica nemogućnosti upravljanja sopstvenim sredstvima i hartijama od vrednosti koje se nalaze pod kontrolom belgijskog depozitara.

Podseća se da su dan ranije ambasadori zemalja Evropske unije pokrenuli pisanu proceduru za dugoročno zamrzavanje ruske imovine. Prema navodima novinara koji prate proces, ta odluka bi mogla da „otvori put” za korišćenje ovih sredstava u interesu Ukrajine.

Mađarska je ranije izrazila protivljenje promenama postojećeg mehanizma zamrzavanja ruske imovine, upozoravajući na moguće pravne i političke posledice takvih poteza.