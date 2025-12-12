Slušaj vest

Kompanija Sekopak, vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji, obeležila je 19 godina rada konferencijom Sistem koji vraća vrednost. Od osnivanja do danas, kompanija je omogućila reciklažu više od 1.150.000 tona ambalažnog otpada i desetu godinu zaredom potvrdila lidersku poziciju u industriji.

Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i partnerima, Sekopak je postavio više od 6.000 posuda za odvajanje plastike, aluminijuma, papira i kartona, višeslojne kartonske i staklene ambalaže. Na taj način, 2.5 miliona građana širom Srbije ima mogućnost da svakodnevno da svoj doprinos reciklaži i zaštiti životne sredine. U treću deceniju poslovanja, Sekopak ulazi kao jedan od ključnih aktera u razvoju održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u zemlji.

Foto: Rudnik IMG

„Sekopak danas nije samo kompanija, već zajednica partnera koji grade sistem upravljanja ambalažnim otpadom, u kojem građani takođe imaju veliku ulogu. Ponosna sam što količine ambalaže koje prikupljamo rastu iz godine u godinu, što konkretno znači više kontejnera, više reciklaže i manje otpada na deponijama. U godinama koje dolaze, nastavićemo da prilagođavamo sistem potrebama tržišta i specifičnostima Srbije, kako bismo zajednički razvili jedinstveni model koji najbolje odgovara infrastrukturi, navikama i geografskim odlikama naše zemlje,“ istakla je Violeta Belanović, generalna direktorka Sekopaka, koja više od decenije predvodi kompaniju.

Sekopak je dosledan odgovornom poslovanju i to potvrđuju međunarodni standardi i pozitivne ocene relevantnih globalnih organizacija. Već drugu godinu zaredom Sekopak je među 5% najodrživijih kompanija na globalnom nivou, procenjenih od strane EcoVadis platforme. Ovim se ističe transparentnost i kontinuitet u primeni najviših standarda u oblastima zaštite životne sredine, etike, radnih i ljudskih prava, u šta su posetioci konferencije mogli da se uvere kroz Sekopakov izveštaj o održivom poslovanju.

Foto: Rudnik IMG

Sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji zasniva se na zajedničkom radu države, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća, sakupljača, reciklera i privrede, uključujući HoReCa sektor. U okviru tog sistema, Sekopak kroz svoje projekte i edukativne aktivnosti, poput inicijativa „Eko junaci u akciji“, „Recikliraj za zdravlje“ i programa realizovanih na festivalima i događajima širom Srbije, aktivno uključuje građane i najmlađe u proces reciklaže.

Ove inicijative omogućavaju Sekopaku da ostane oslonac zajednici u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, ali i pokretač inovacija i održivih praksi, sa ciljem stvaranja sistema koji vraća merljivu vrednost privredi, zajednici i životnoj sredini - cirkularno, ali uvek korak ispred.