Bugarska će biti 21. zemlja koja je zvanično uvela zajedničku evropsku valutu. Bugarski lev biće zamenjivan po fiksnom kursu - 1 evro = 1,96 leva.

Sofija je sama dizajnirala poleđine novčića, kao i sve druge zemlje evrozone.

Na novčiću od 2 evra se nalazi Pajsije Hilandarac, monah koji se smatra začetnikom bugarskog preporoda. Kao što mu i ime kaže, jedno vreme je bio monah u srpskom manastiru Hilandar na Svetoj gori.

novi evro kovanica Bugarska Pajsije Hilandarac
Pajsije Hilandarac na kovanici od 2 evra Foto: Evropska centralna banka

Na novčiću od 1 evra je prikazan Ivan Rilski, isposnik koji je osnovao Rilski manastir.

Pet kovanica (od 1 do 50 centi) prikazuju Madarskog jahača - reljef jahača na konju iz 8. veka koji je uvršten na listu baštine UNESKA.

novi evro kovanica Bugarska
Madarski jahač Foto: Evropska centralna banka

Uprkos uvođenju evra u Bugarskoj, šest zemalja članica EU zadržavaju svoje valute: Poljska, Mađarska, Švedska, Danska, Češka i Rumunija. Iako su deo EU, nisu deo evrozone.

Već je u opticaju približno 141 milijardi kovanica evra, a uskoro će biti dodate još milijarde iz Bugarske. 

Podsećamo, nakon protesta, bugarska vlada je podnela ostavku. Ostavka je došla neposredno pre uvođenja evra u zemlji.

(Kurir.rs/Bild)

