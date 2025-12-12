Slušaj vest

Ovaj rekord ostvaren je upravo letom Er Srbije JU 331 iz Ciriha za Beograd, 12. decembra, čime je potvrđeno da nacionalna avio-kompanija ima ključnu ulogu u rastu srpskog i regionalnog vazdušnog saobraćaja, kao i da se uspešna saradnja između Er Srbije i SMATSA kontinuirano razvija u skladu sa porastom operativnih i tehnoloških zahteva savremene avijacije.



Ulaskom vazduhoplova u vazdušni prostor Republike Srbije kontrolor letenja je nakon preuzimanja istog u nadležnost, uz prigodnu čestitku informisao posadu da je upravo njihov let milioniti opsluženi vazduhoplov u nadležnosti SMATSA u 2025. godini. Pilotkinja u ulozi kapetana vazduhoplova A-319 je podelila ovu informaciju sa putnicima i obavestila da prisustvuju obeležavanju istorijskog rekorda.



„Velika mi je čast što sam danas predvodila posadu na milionitom letu u 2025. godini. Ova operacija nije samo broj, ona je simbol naše posvećenosti i neprekidnog napretka. Ovaj uspeh govori o poverenju putnika, trudu naših timova i sve većoj ulozi Srbije u evropskom vazdušnom saobraćaju. Kao žena kapetan, nadam se da ću ovim rezultatom i svojim radom inspirisati i nove generacije da slede svoje snove, jer naša postignuća pokazuju da se u Srbiji može graditi uspešna karijera u vazduhoplovstvu“, izjavila je Vesna Aleksić, kapetan Er Srbije.

“Zadovoljstvo je biti deo tima koji beleži istorijski rezultat. Ovaj dan je važan za SMATSA-u, nacionalnog avio-prevoznika Er Srbiju i za širu vazduhoplovnu zajednicu i potvrda da postoji kapacitet da se odgovori vrlo složenim zahtevima i potrebama korisnika naših usluga”, naglasio je Slobodan Kurćubić, direktor Sektora za terminalne i aerodromske kontrole letenja.



Er Srbija je tokom 2025. godine zabeležila porast u gotovo svim ključnim kategorijama poslovanja. Do 8. decembra prevezeno je više od 4,3 miliona putnika, što predstavlja rast od 3,2% u odnosu na isti period 2024. godine, dok je ukupan broj letova porastao za 4%. Sa i ka Beogradu je putovalo više od 2,1 milion putnika, a broj poletanja iz glavnog grada povećan je za 4,1%. Avgust je bio najprometniji mesec po broju letova i putnika ikada, dok je 1. avgust postao rekordni dan u istoriji Er Srbije sa 206 povratnih letova i više od 21.800 putnika u jednom danu.



Paralelno s rastom avio-saobraćaja, SMATSA beleži rezultate koji ih čine liderom među pružaocima usluga u regionu i svrstavaju među prvih deset provajdera u Evropi. Ovakvi dometi ostvareni su zahvaljujući stalnom porastu potražnje za uslugama kontrole letenja,

permanentnim tehnološkim unapređenjima, kontinuiranoj modernizaciji i povećanju operativnih kapaciteta. Tokom 2025. godine u prostoru nadležnosti zabeleženo je povećanje saobraćaja od 6% u odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je više od 110.000 poletanja i sletanja na aerodroma u Srbiji i Crnoj Gori, preko 400 operacija sletanja i poletanja u jednom danu na Aerodromu ,,Nikola Tesla” , više od 4.100 letova dnevno tokom sezone, i 265 operacija u jednom satu.



Zajednički rezultati Er Srbije i SMATSA potvrđuju rastuću ulogu Srbije kao vazduhoplovnog čvorišta i doprinose daljem razvoju regionalnog i evropskog vazduhoplovstva.