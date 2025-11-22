Slušaj vest

Marek je naglasio da je Beograd postao regionalni centar avio-saobraćaja, važan ne samo kao destinacija, već i kao ključna transfer tačka za putnike iz celog regiona koji lete preko prestonice.

Govoreći o novim destinacijama, istakao je da je ove godine otvorena linija za Toronto, uz napomenu da je interesovanje putnika čak veće nego za Čikago. Kada je reč o Evropi, fokus će biti na pojačavanju postojeće mreže, ali će se pokušati i sa uvođenjem novih ruta.

Marek je naveo da je veliki izazov dobiti slotove za pojedine aerodrome.

- Prošle godine smo želeli da letimo na Ibicu, ali nismo dobili slot. Nadamo se da ćemo ga dobiti ove godine. Ako ne, uključićemo još jedno grčko ostrvo, ali ne mogu otkriti koje - rekao je on.

Er Srbija je nedavno dobila mogućnost da poveća frekvencije za Lisabon, što je čekala skoro dve godine, a karte će biti puštene u prodaju već u ponedeljak za letnju sezonu.

Marek je dodao da se uskoro očekuje odluka o letu za Baku, kao i da postoji mogućnost otvaranja još jedne destinacije na Bliskom istoku. Najavio je i otvaranje linije Aman u saradnji sa jordanskim partnerima, kao i nove letove između Astane i Beograda.