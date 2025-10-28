Slušaj vest

Novi izgled kompanije prožet je elementima prepoznatljivim za srpsku narodnu ornamentiku - šarama koje su vekovima bile deo svakodnevnog života, tkanina, sovri i kuvera - sada prenetim u moderan vizuelni jezik koji simbolizuje povezanost, toplinu i kontinuitet.

Inspiracija je pronađena u onome što je oduvek krasilo srpsku kulturu - pažnji prema detalju i poštovanju prema simbolima koji čuvaju zajedništvo. Prepoznatljive geometrijske forme, koje su nekada bile znak dobrodošlice u domaćinstvima, sada su postale prepoznatljiv vizuelni potpis Er Srbije - brenda koji putnike dočekuje istom toplinom i pouzdanošću, ali u modernom, globalno

relevantnom obliku.

Dizajn sistema osmišljen je tako da izražava karakter brenda: jednostavan, ali snažan; topao, ali precizan; ukorenjen, ali otvoren. Paleta boja kombinuje nijanse koje asociraju na tradiciju i stabilnost, dok čiste linije i savremena tipografija stvaraju jasan vizuelni identitet koji se lako prepoznaje u svim kanalima komunikacije.

Novi vizuelni identitet nije samo estetska promena - on predstavlja evoluciju brenda koji se razvija zajedno sa svojim putnicima. Er Srbija ostaje dosledna misiji da neguje srpsko gostoprimstvo i prepoznatljivu uslugu, ali istovremeno jasno pokazuje spremnost da odgovori zahtevima savremenog tržišta i digitalne komunikacije.

Kao nacionalna avio-kompanija, Er Srbija ima jedinstvenu odgovornost i privilegiju da bude ambasador kulture, stila i vrednosti zemlje iz koje potiče. Novi identitet ne govori samo o izgledu, već o načinu razmišljanja - o ravnoteži između tradicije i inovacije, između korena i horizonta. U njemu se spajaju emocija putnika, ponos posade i vizija kompanije koja nastavlja da raste i da povezuje svet.

U vremenu uniformisanih globalnih brendova, Er Srbija bira autentičnost. Dok mnoge kompanije teže univerzalnim vizuelnim rešenjima, nacionalni avio-prevoznik svoj identitet gradi na nečemu dubljem - na emotivnom iskustvu putovanja koje povezuje ljude, destinacije i sećanja. Upravo zato nova vizuelna platforma nije samo redizajn, već priča o pripadanju - o osećaju da gde god da poletimo, deo doma putuje sa nama.

Kroz ovaj iskorak, Er Srbija potvrđuje poziciju jedne od najdinamičnijih avio-kompanija u regionu, koja poštuje tradiciju, a živi budućnost. Novi vizuelni identitet donosi kontinuitet u vrednostima i jasnoću u izrazu - kao vizuelni pečat brenda koji se prepoznaje po svojoj toplini, pouzdanosti i emociji koju putnici nose i dugo nakon sletanja.

Er Srbija - Na krilima tradicije.