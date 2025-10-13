Avio-karte su u prodaji od 16. oktobra 2025. godine i biće dostupne za kupovinu putem zvaničnog sajta www.airserbia.com, kontakt centra i svih prodajnih mesta Er Srbije.



- Nakon direktnih avio–linija do Njujorka i Čikaga, Toronto je treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi. Svoj poslednji let za Toronto, JAT je imao u maju 1992. godine. Sada, nakon više od 30 godina, sa ponosom najavljujemo ponovno uvođenje direktnih letova Beograd – Toronto. Ovaj strateški iskorak je početak novog poglavlja u istoriji naše kompanije i predstavlja nastavak ekonomskog, privrednog i kulturnog razvoja Srbije. Ujedno, želim da podsetim da je Toronto jedna od najvažnijih svetskih destinacija u kojoj živi veliki broj predstavnika srpske dijaspore, tako da važnost ovog direktnog leta prevazilazi ekonomske i privredne okvire. Već godinama postoji inicijativa srpske dijaspore za uspostavljanje direktne avio–linije između Beograda i Toronta, tako da mi je izuzetno drago što smo naša strateška planiranja uspeli da uskladimo sa potrebama tržišta. Ova ruta ne povezuje samo dve zemlje, već dve kulture i dve zajednice, olakšava kontakte i unapređuje mogućnosti brže i lakše komunikacije. Posebno me raduje što će mnogim putnicima Srbije i regiona olakšati dolazak do njihovih porodica i prijatelja. Osvajanje tržišta Severne Amerike je realizacija naše vizije da Beograd ima ulogu tranzitnog centra i da povezuje Evropu i Severnu Ameriku. Trudićemo se da i u narednom periodu razvijamo svoju mrežu destinacija i interkontinentalno prisustvo, kako bismo ostali na liderskom vrhu kompanija u regionu, kada je avio-saobraćaj u pitanju, čineći Srbiju poželjnom i lakše dostupnom destinacijom za dalja investiranja i privredna ulaganja - rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.



Er Srbija će putnicima omogućiti dobru povezanost iz Toronta, preko Beograda, do brojnih gradova u okviru svoje mreže, poput Atine, Budimpešte, Dubrovnika, Irakliona, Istanbula, Ljubljane, Bukurešta, Praga, Sarajeva, Soluna, Skoplja, Sofije, Splita, Podgorice, Tirane, Tivta, Beča, Zagreba i Ciriha.