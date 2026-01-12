Slušaj vest

U odnosu na kraj novembra smanjene su za 358,3 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne godine manje za 286,2 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 155,8 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Zašto su devizne rezerve manje?

- Na smanjenje bruto deviznih rezervi u 2025. godini (286,2 miliona evra) u najvećoj meri uticali su odlivi po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu 2.683,2 miliona evra, kao i po osnovu intervencija NBS na MDT-u, neto prodajom deviza u iznosu od 490,0 miliona evra - navode iz NBS.

Dodaju da su ceći prilivi ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama (516,9 miliona evra), po osnovu neto prodaje državnih HoV na domaćem finansijskom tržištu (241,2 miliona evra), po osnovu donacija (223,2 miliona evra), kao i po drugim osnovima u neto iznosu (225,7 miliona evra).

- U odnosu na kraj prethodne godine ostvareni su pozitivni neto tržišni efekti u iznosu od 1.680,0 miliona evra, po osnovu povećanja cene zlata u dolarima za oko 65,0% na međunarodnom tržištu i rasa cena inostranih hartija od vrednosti u portfelju Narodne banke Srbije, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 11,3% na međunarodnom tržištu - ističu u NBS.

Iz centralne banke navode da su neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju decembra iznosile su 24.636,1 milion evra.

Odlivi iz deviznih rezervi

- U odnosu na kraj novembra manje su za 339,4 miliona evra, a u odnosu na kraj 2024. godine za 57,2 miliona evra. Odlivi iz deviznih rezervi u iznosu od 825,0 miliona evra u decembru realizovani su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza (od čega se 45,0 miliona evra odnosi na prodaju deviza ugovorenu tokom novembra a koja je izvršena/saldirana, odnosno imala efekat na odliv deviza u decembru, 780 miliona evra na prodaju deviza ugovorenu i saldiranu u decembru, dok je kupovina u iznosu od 55 miliona evra zaključena na kraju decembra saldirana i imaće efekat na priliv deviza u januaru u skladu sa uobičajenim tržišnim principima) - kažu u NBS.

Ostali odlivi realizovani su po osnovu plaćanja za potrebe državnih organai drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 121,8 miliona evra.

- Prilivi u devizne rezerve u decembru ostvareni su po osnovu deviznih kredita i prodaje državnih HoV na domaćem finansijskom tržištu u ukupnom neto iznosu od 465,2 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka, donacija i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 115,6 miliona evra. Neto tržišni efekti bili su pozitivni u iznosu od 7,7 miliona evra, i rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega povećanja cene zlata u dolarima za oko 2,8%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 1,3%.

Rekordne rezerve zlata

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi su na kraju decembra iznosile rekordnih 52.507,6 kilograma i imale su vrednost od 6.195,7 miliona evra, što je činilo 21,4% bruto deviznih rezervi, naglašavaju u NBS.

- Tokom decembra zlatne rezerve povećane su za 100,4 kilograma, kupovinom 8 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. U decembru je došlo do povećanja vrednosti zlatnih rezervi u evrima za 101,8 miliona evra, većim delom usled delovanja tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro), a manjim delom usled kupovine zlata tokom meseca. Tokom 2025. godine zlatne rezerve su povećane za oko 4,4 tone, dok je njihova vrednost povećana za 2.312,0 miliona evra, odnosno za 59,5% (u ambijentu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 65,0% i slabljenja dolara u odnosu na evro za oko 11,3% na međunarodnom tržištu). Na kraju 2025. godine zlatne rezerve su činile 21,4% bruto deviznih rezervi, što je značajniji rast učešća u odnosu na kraj 2024. godine kada je ono iznosilo 13,3% - objašnjavaju u centralnoj banci.

Raste obim trgovanja devizama

Dodaju i da je obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru iznosio je 964,9 miliona evra i bio je za 295,9 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu.