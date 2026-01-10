Slušaj vest

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS) dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine nije bilo promena.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,8033 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,8 odsto u odnosu na period pre mesec dana, a na godišnjem nivou jači je za 12,9 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.

