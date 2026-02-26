Slušaj vest

Vlada Republike Srbije usvojila je na poslednjoj sednici paket uredbi i zaključaka kojima se definišu programi podrške za privredu u 2026. godini.

Fokus je na malim i srednjim preduzećima, razvoju ruralnih područja i očuvanju tradicije, a evo ključnih sektora koji mogu računati na državni novac:

Proizvođači pića (Vino, pivo i rakija)

Za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta koji koriste isključivo domaću sirovinu opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava. Ova pomoć je namenjena preduzetnicima, mikro i malim preduzećima registovanim u zvaničnim registrima.

Prerada hrane i mlečni proizvodi

Za preradu voća i povrća izdvojeno je 70 miliona dinara, dok je isti iznos od 70 miliona namenjen sektoru proizvodnje sireva i drugih mlečnih proizvoda, sa ciljem modernizacije i jačanja domaće mlekarske industrije.

Žensko preduzetništvo na selu

Poseban program vredan 50 miliona dinara usmeren je na podršku ženama u seoskim područjima, kako bi se podstaklo njihovo zapošljavanje i ekonomski položaj.

Ruralni turizam

Država će podržati razvoj turizma i ugostiteljstva na selu. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu je 2,9 miliona dinara, uz obavezno sopstveno učešće korisnika od najmanje 10 odsto.

Stari zanati

Za očuvanje umetničkih i starih zanata, kao i domaće radinosti, namenjeno je 25 miliona dinara.

Pored direktne podrške privredi, Vlada je izdvojila i više od 392 miliona dinara za mere populacione politike i podršku porodicama, što će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Takođe, Institut ekonomskih nauka u Beogradu dobio je prestižni status instituta od nacionalnog značaja.