Država oped deli bespovratna sredstva za mali biznis: Evo ko ima pravo da dobije do 150 miliona dinara
Vlada Republike Srbije usvojila je na poslednjoj sednici paket uredbi i zaključaka kojima se definišu programi podrške za privredu u 2026. godini.
Fokus je na malim i srednjim preduzećima, razvoju ruralnih područja i očuvanju tradicije, a evo ključnih sektora koji mogu računati na državni novac:
Proizvođači pića (Vino, pivo i rakija)
Za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta koji koriste isključivo domaću sirovinu opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava. Ova pomoć je namenjena preduzetnicima, mikro i malim preduzećima registovanim u zvaničnim registrima.
Prerada hrane i mlečni proizvodi
Za preradu voća i povrća izdvojeno je 70 miliona dinara, dok je isti iznos od 70 miliona namenjen sektoru proizvodnje sireva i drugih mlečnih proizvoda, sa ciljem modernizacije i jačanja domaće mlekarske industrije.
Žensko preduzetništvo na selu
Poseban program vredan 50 miliona dinara usmeren je na podršku ženama u seoskim područjima, kako bi se podstaklo njihovo zapošljavanje i ekonomski položaj.
Ruralni turizam
Država će podržati razvoj turizma i ugostiteljstva na selu. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu je 2,9 miliona dinara, uz obavezno sopstveno učešće korisnika od najmanje 10 odsto.
Stari zanati
Za očuvanje umetničkih i starih zanata, kao i domaće radinosti, namenjeno je 25 miliona dinara.
Pored direktne podrške privredi, Vlada je izdvojila i više od 392 miliona dinara za mere populacione politike i podršku porodicama, što će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim samoupravama.
Takođe, Institut ekonomskih nauka u Beogradu dobio je prestižni status instituta od nacionalnog značaja.
Kurir Biznis/Blic