Ulazak u svet preduzetništva u Srbiji danas je jednostavniji nego ikada, pa sve veći broj ljudi razmatra pokretanje sopstvenog posla. Ključ svakog uspešnog početka je pametno odabrana ideja, ona koja ne zahteva velika ulaganja, a omogućava zaradu već u prvim mesecima. Donosimo pregled tri najprofitabilnija i najpristupačnija biznisa koje gotovo svako može da započne, uz očekivane mesečne prihode za početnike.

Vođenje profila na mrežama

Vođenje profila na društvenim mrežama postalo je idealna opcija za kreativne i digitalno pismene mlade ljude. Ulaganja su minimalna, potrebno je samo imati telefon ili računar i internet. Sve veći broj malih i srednjih firmi traži osobe koje će upravljati njihovim nalozima na Instagramu, TikToku i Facebooku.

Posao podrazumeva kreiranje sadržaja, praćenje komunikacije sa pratiocima i osnovne oglasne kampanje. Početnici obično zarađuju između 300 i 600 evra po klijentu mesečno, dok iskusniji menadžeri društvenih mreža mogu da dostignu i do 1.500 evra za isti posao. Potražnja je veća od ponude, što ovaj posao čini posebno isplativim.

Onlajn prodaja

Onlajn prodaja je još jedna od najpopularnijih opcija za pokretanje sopstvenog posla, posebno za organizovane ljude sklone marketingu. Ulaganja se kreću od 100 do 500 evra mesečno, zavisno od vrste proizvoda i tržišta. Prodaja može da se odvija preko Instagrama, TikToka, Shopera ili KupujemProdajem, a najčešće se biraju dropshipping modeli ili mali sopstveni proizvodi poput prirodne kozmetike, sveća, ukrasa ili štampanih majica. Mnogi početnici ostvaruju zaradu od oko 700 evra već u prvom mesecu, dok uz dobru promociju i kontinuitet prihodi mogu premašiti 2.000 evra mesečno.

Poslovi na terenu

Uslužni poslovi na terenu, poput čišćenja, baštovanstva, montaže nameštaja i sitnih popravki, predstavljaju odličnu opciju za one koji vole praktičan rad i žele sigurnu i brzu naplatu. Početni troškovi uglavnom su niski, od 50 do 400 evra, uglavnom za osnovnu opremu i početno oglašavanje.

Potražnja za ovakvim uslugama stalno raste, a konkurencija je znatno manja u odnosu na digitalne poslove. Oni koji rade povremeno ostvaruju mesečnu zaradu od 600 do 800 evra, dok ljudi koji su u poslu svakodnevno mogu da zarade između 1.300 i 2.000 evra mesečno. Ovakve usluge brzo dobijaju preporuke, što dodatno ubrzava razvoj posla.