JP Skijališta Srbije intenzivno rade na stvaranju optimalnih uslova za zimsku turističku sezonu.

- U Ski centru Kopaonik trenutno je u funkciji devet ski staza: Krst, staza broj 3, Mašinac, Mali Karaman, staza 8a, Karaman greben, Malo jezero, Pančićev vrh, kao i poligon za početnike. Skijašima i borderima su na raspolaganju i četiri ski puta, kao i osam instalacija - saopštilo je JP Skijališta Srbije.

Prema njihovom saopštenju, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, sistemi za veštačko osnežavanje su u punoj funkciji, pa se u narednom periodu očekuje puštanje u rad dodatnih ski staza i instalacija. Od četvrtka, 25. decembra, prestaje da važi popust od 30% na poludnevne i jednodnevne ski karte, a sve ski karte će se prodavati po redovnim cenama.

Tokom čitave skijaške sezone važi popust od 5% na kupovinu ski karata putem veb prodavnice JP Skijališta Srbije.

Od petka, 26. decembra, u funkciji je noćna staza Karaman greben, od 18 do 22 sata, a od 27. decembra počela je da radi i gondola Brzeće – Mali Karaman.

Predviđeno je radno vreme ski centra Kopaonik od 25. decembra do 7. januara od 8.30 do 16 časova, a gondole 8.30 do 15.30.